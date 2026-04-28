Demokrasi Okulu'nda Kentsel Politikalar Konuşuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi'nin Demokrasi Okulu Kentsel Politikalar Programı 16 Nisan'da Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar ve Dr. Lülüfer Körükmez'in verdiği "Kentin Dışlananları" semineriyle başladı. Seminerde, kentsel yaşamda dışlanmanın ne olduğu, kentte nasıl üretildiği ve kimleri etkilediği sorularına yanıt arandı. Seminer ve atölyelerden oluşan program 16 Mayıs'taki forum ve sergiyle tamamlanacak.