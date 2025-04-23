Demokrat Heyet, Gözaltındaki Öğrencileri Ziyaret Etti

(ANKARA) - ABD'de Demokrat Partili siyasetçilerden oluşan heyet, katıldıkları Filistin yanlısı protestolar gerekçe gösterilerek sınır dışı edilmek üzere göçmen gözaltı merkezine gönderilen Rümeysa Öztürk ile Filistinli Mahmud Halil'i ziyaret etti. Senatör Edward J. Markey, "Rümeysa Öztürk'ün gözaltında birden fazla astım krizi geçirdiğini ve hak ettiği tıbbi bakımı alamadığını" dile getirdi.

Beyaz Saray'ın sınır dışı etmeye çalıştığı iki öğrencinin bulunduğu Louisiana'daki göçmen gözaltı merkezine bir grup Demokrat Partili siyasetçiden oluşan heyet ziyarette bulundu. Heyette, Louisiana'dan Cleo Fields ve Troy Carter, Mississippi'den Bennie Thompson ve Massachusetts'ten Ayanna Pressley ve Senatör Edward J. Markey yer aldı.

Heyet, Columbia Üniversitesinin eski yüksek lisans öğrencisi Filistinli Mahmud Halil ile Massachusetts'teki Tufts Üniversitesinde yüksek lisans yapan Rümeysa Öztürk'ün tutulduğu iki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesisini ziyaret etti.

Filistin yanlısı protestolara üniversite kampüslerinde katılan Halil ve Öztürk, geçen ay göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltılar, Beyaz Saray'ın ABD üniversite kampüslerinde, "antisemitizm" olarak nitelendirdiği olaylara karşı başlattığı baskının parçası olarak gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "bir kişinin ülkede bulunmasının Amerikan dış politikası açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği durumlarda sınır dışı edilmesini öngören 1952 tarihli yasaya" dayanarak süreci başlatmıştı.

Demokratlar'dan davanın Louisana'ya taşınmasına tepki

Demokrat Parti tarafından dün yayınlanan açıklamada, Trump yönetimi "bireyleri topluluklarından koparıp, sınır dışı politikalarına daha elverişli yargı bölgelerine göndermekle" suçlandı.

Açıklamada, hükümetin Rümeysa Öztürk'ü Louisiana'ya nakletme kararının, "davasını karara bağlayacak mahkemeleri özellikle seçmeye yönelik bir girişim" olduğu savunuldu.

Carter: "Onların yanlarındayız ve ifade özgürlüklerini destekliyoruz"

Ziyaret sonrasında konuşan Temsilci Carter, "ziyaretin amacının onlara yanlarında durduklarını ve ifade özgürlüğünü desteklediklerini göstermek" olduğunu söyledi.

Gözaltı merkezlerinin "temiz" göründüğünü belirten Carter, buna rağmen birçok tutuklunun odaların soğuk olmasından şikayet ettiğini aktardı.

Markey: "Öztürk, gözaltında birden fazla astım krizi geçirdi, ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımı alamıyor"

Senatör Markey ise her iki öğrencinin de herhangi bir suçla itham edilmediğine dikkat çekerek, "Beyaz Saray'ı, Öztürk ve Halil'in anayasal haklarını sınırlamak amacıyla onları Cumhuriyetçilerin yönetimindeki bir eyalete göndermekle" suçladı. Markey, ayrıca, "Rümeysa Öztürk'ün gözaltında birden fazla astım krizi geçirdiğini, Öztürk ve tesiste tutulan diğer kişilerin ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı alamadıklarını" dile getirdi.

Louisiana'daki bir yargıç, Trump yönetiminin Mahmud Halil'i sınır dışı etme çabalarının devam edebileceğine hükmetti. Yargıç, "ABD için olumsuz dış politika sonuçları gerekçesinin görünüşte makul olduğunu" ifade etti.

Halil'in çocuğunun doğumuna katılmasına izin verilmedi

Filistinli Mahmud Halil, 8 Mart'tan bu yana Louisiana'daki gözaltı merkezinde tutuluyor. Göçmenlik yetkilileri, Gazze'deki savaşa karşı düzenlenen protestolara katıldığı gerekçesiyle sınır dışı edileceğini kendisine bildirmişti. New York'ta yaşayan 30 yaşındaki Halil, 2024'te Columbia Üniversitesinde düzenlenen Filistin yanlısı protestolar sırasında öğrenci müzakereci olarak görev almıştı.

Yakın zamanda yayımladığı açık mektubunda Mahmud Halil, Amerikalıları, "ülkenin çıkarına göre işleyen bir demokrasi olduğunu ve hakların, iktidarla uyum içinde olanlara verildiğini göstermeye" çağırdı.

Halil'in eşi Noor Abdalla, 21 Nisan Pazartesi, çiftin ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak Halil'in doğuma katılabilmesi için gözaltı merkezinden geçici olarak serbest bırakılma talebinin reddedildiği belirtildi. Abdalla, "Bu, ICE tarafından bilinçli olarak alınmış bir karardı; beni, Mahmoud'u ve oğlumuzu acı içinde bırakmak için yapıldı" dedi.

Vermont Bölge Mahkemesi, Öztürk'ün davasının eyalette görülmesine hükmetti

Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta Boston yakınlarında, iftar yemeğine giderken gözaltına alındı. Doktora öğrencisi Öztürk, ABD'de yasal oturum hakkına sahip olarak Filistin yanlısı protestolara katılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Vermont Bölge Mahkemesi, Öztürk'ün gözaltına alınmasına karşı açılan davanın eyalette görülmesi gerektiğine ve Öztürk'ün en geç 1 Mayıs'a kadar eyalete nakledilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca kefalet duruşması için 9 Mayıs tarihini belirledi.