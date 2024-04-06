Demokrat Kongre Üyeleri, İsrail'e Silah Transferini Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Demokrat Kongre Üyeleri, İsrail'e Silah Transferini Durdurma Çağrısı Yaptı

ABD'deki eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil Demokrat Kongre üyeleri, İsrail'in yardım konvoyuna saldırısı ve Gazze'de yol açtığı insani kriz nedeniyle Beyaz Saray'a Tel Aviv yönetimine silah transferinin durdurulması çağrısında bulundu. 37 Demokrat üye, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e hitaben İsrail'e silah transferinin durdurulması çağrısını içeren açık bir mektup yayımladı. Pelosi'nin yanı sıra Barbara Lee, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez'in de imzaladığı mektupta, 'Yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve kötüleşen insani kriz ışığında (İsrail'e) bu silah transferlerini onaylamanın haklı olmadığına inanıyoruz.' ifadelerine yer verildi. Demokrat üyelerin Beyaz Saray'a söz konusu çağrısı, İsrail ordusunun, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine yol açan saldırısının ardından geldi.

06.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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ABD'deki eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil Demokrat Kongre üyeleri, İsrail'in yardım konvoyuna saldırısı ve Gazze'de yol açtığı insani kriz nedeniyle Beyaz Saray'a Tel Aviv yönetimine silah transferinin durdurulması çağrısında bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre 37 Demokrat üye, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e hitaben İsrail'e silah transferinin durdurulması çağrısını içeren açık bir mektup yayımladı.

Pelosi'nin yanı sıra Barbara Lee, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez'in de imzaladığı mektupta, "Yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve kötüleşen insani kriz ışığında (İsrail'e) bu silah transferlerini onaylamanın haklı olmadığına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Demokrat üyelerin Beyaz Saray'a söz konusu çağrısı, İsrail ordusunun, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine yol açan saldırısının ardından geldi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) verilerine göre İsrail, 1946-2023 yıllarında, büyük çoğunluğu askeri alanda olmak üzere, ABD'den aldığı yaklaşık 300 milyar dolarlık yardımla Washington'ın dış ülkelere yönelik yardımlarından en büyük paya sahip ülke konumunda bulunuyor.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.

Haberde, Biden yönetiminin söz konusu transferleri daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan yaptığı aktarılmıştı.

Buna göre ABD yönetiminin, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına, ayrıca 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bomba gönderilmesine onay verdiği belirtilmişti.

İsrail güçlerinin Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü ve 75 binden fazlasını yaraladığı saldırılarda, hastane, okul, cami, kilise ve tarihi-kültürel yapılar dahil çok sayıda sivil yerleşim yeri de yıkıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demokrat Kongre Üyeleri, İsrail'e Silah Transferini Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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