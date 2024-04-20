Demre Belediyesi\'nin 108 Milyon TL Borcu Açıklandı

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(DEMRE)- 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den CHP'ye geçen Antalya Demre Belediyesi'nin geçmiş dönemden kalan borcu 108 milyon 162 bin lira olarak açıklandı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, son 5 yılda belediyenin taşınmaz satışından 112 milyon TL gelir elde etmesine karşın 108 milyon liralık borcu olduğuna dikkati çekerek, "Göreve geldiğimizde ilçemizde çöp bidonu dahi olmadığını gördük" dedi. Belediyeye ait kafenin sandalye ve masalarının bir kahvehanede ortaya çıktığını belirten Duran, "Bu belediyenin olanaklarının seçimde ne denli kötü kullanıldığının göstergesidir" diye konuştu.

"Noel Baba Kilisesi" ve bakir plajlarıyla ünlü Antalya'nın Demre ilçesinde belediye seçimini CHP kazandı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, belediyenin geçmiş dönemden kalan borçları, satış gelirleri ve mali tablosunu belediye binasına astı. Duran'ın açıklamasına göre, belediyenin mali tablosu şöyle:

"Banka mevcudu: 601 bin 524 TL

Piyasa borcu: 38 milyon 208 bin 352 TL

Taahhüt edilmiş borç: 53 milyon 534 bin 216 TL

Kredi borcu: 7 milyon 931 bin 670 TL

Kurumlara borç: 8 milyon 376 bin 292 TL

Demre Hizmet Ltd. Şti. Borcu: 713 bin 514 TL

Toplam borç: 108 milyon 162 bin 520

1 Nisan 2019-31 Mart 2024 tarihleri arası satışı yapılan arsa ve araç listesi:

Satılan araçlar (2 adet): 1 milyon 434 bin 325 TL

Satılan taşınmazlar 2019-2021 yılları arasında (Bozdağ arsa-82 adet): 12 milyon 390 bin 334 TL

Satılan taşınmazlar (mesken-dükkan-tarla-8 adet): 5 milyon 819 bin TL

Satılan taşınmazlar (Sanayi dükkanları-86 adet): 57 milyon 486 bin 130 TL

Satılan taşınmazlar 2023 yılı (Bozdağ arsa-13 adet): 34 milyon 910 bin TL

Satışlarla sağlanan toplam belediye geliri: 112 milyon TL"

Belediyenin borçları ve tespit ettikleri bazı özel durumlara ilişkin açıklama yapan Başkan Duran, önceki dönemde belediyenin taşınmaz satışlarından 112 milyon TL gelir elde etmesine rağmen 108 milyon lira borcunun olmasını kamuoyunun takdirine bıraktığını söyledi.

"ARAÇ KİRALARINA 450 BİN LİRA"

Göreve geldiklerinde belediyede makam arabasının da aralarında bulunduğu 5 kiralık araca aylık 450 bin ödendiğini tespit ettiklerini belirten Duran, ilk iş olarak kira sözleşmelerini iptal ederek belediyeyi bu maliyetten kurtardıklarını kaydetti.

"BELEDİYEYE AİT CAFENİN SANDALYE VE MASALARI BİR KAHVEHANEDE ÇIKTI"

Atıl durumda olan Değirmen Cafe'nin 23 Nisan'a kadar hizmete açılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatan Duran, "Trajik olan bir konu var ki Değirmen Cafe'nin masa ve sandalyeleri seçim için Tırmısın Mahallesi'nde bir kahvehanede çıkmıştır. Bu belediyenin olanaklarının seçimde ne denli kötü kullanıldığının göstergesidir" diye konuştu.

"ÇÖP BİDONU BİLE YOKTU"

Göreve geldiğinde ilçede gerekli çöp bidonunun dahi olmadığını gördüklerini kaydeden Duran, ricayla Muratpaşa Belediyesi'nden 35 çöp bidonu aldıklarını söyledi.

"2024 YILINDAKİ SATILAN ARSALARDAN 5'İNİN BİR AİLEYE ODAKLI YAPILDIĞINI GÖRDÜK"

Belediyenin 2023 yılı içinde sattığı arsalardan 5'inin bir aileye odaklı yapıldığını tespit ettiklerine dikkati çeken Duran, "Ortaya çıkan bir kamu zararı olduğunu gördük. Biz bunun kesinlikle takipçisi olacağız. Aynı ailenin sanayide 4 tane dükkan alması ve sanayi bölgesinde hazineye ait bir arsanın el altından aynı aileye doğru kanalize edilmesinin kesinlikle tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Belediye olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

"BU BORÇLAR AĞLAMA DUVARIMIZ OLMAYACAK"

Kendi döneminde Demre Belediyesi'nin satış yapmayacağını, aksine kazanmak üzerine çalışacaklarını kaydeden Duran, "Araçlardan bahsediyorum. Önümüzdeki dönemde bu borçlarla ilgili bazı satışlar meydana gelebilir. Ama biz keyfiyete dayalı olarak araç kiralamayacağız, böyle astronomik satışlar yapmayacağız. Bu borçlar ağlama duvarımız da olmayacak. 'Biz göreve geldiğimizden itibaren belediyenin durumunu, borcunu, yaptıklarını açıklayacağız' dediğimiz için kamera karşısındayız" dedi.

"BELEDİYE ÇALIŞANLARI MİTİNGLERDE ÇALIŞTIRILIP İKİ KATI MAAŞ ÖDENMİŞ"

Seçim sürecinde belediye personelinin seçim büroları ve seçim gezilerinde görevlendirildiğini, bu personele 2 katı maaş ödendiğini tespit ettiklerini belirten Başkan Duran, "Emek gösteren insanlara bedelini ödemek doğrudur. Ama belediyeden bazı arkadaşlara yüksek maaş ödeyip diğer arkadaşların bu konuda mağdur olmaları adaletli değildir" ifadesini kullandı.

Demre sahillerine yönelik çalışmaları nedeniyle önceki dönem belediye başkanına teşekkür eden Başkan Duran, sahil bandıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye arasındaki hukuki sürecin devam ettiğini, sahillerin korunması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.