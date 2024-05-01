Deniz Kuvvetleri'nde Tek Kadın İHA Pilotu: 'Gurur ve Onur Duyuyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Kuvvetleri'nde Tek Kadın İHA Pilotu: 'Gurur ve Onur Duyuyorum'

Geniş Video İzle

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan tek kadın İHA pilotu Deniz Teğmen Nurşah Uyar, İHA pilotu olarak görev yapmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğunu belirtti. Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ise hava aracı sayısını 10 yıl sonra 200 adedin üzerine çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, 351'nci Deniz Helikopter Filo Komutanlığı'nda görev yapan deniz yüzbaşı Hatice Yeşiltaş da görevine devam ettiğini söyledi.

01.05.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: MELİS YILDIRIM - Kamera: RAMAZAN BERKİN GÜLSOY

(MUĞLA)- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan 25 yaşındaki tek kadın insansız hava aracı (İHA) pilotu Deniz Teğmen Nurşah Uyar, "İHA pilotu olarak görev yaptığım esnada Mavi Vatan, Denizkurdu ve NATO kapsamında çeşitli görevlerde yer aldım. Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotuyum. Ülkemizin ürettiği hava araçlarında İHA pilotu olarak görev yapmaktan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve vatanımıza hizmet etmekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum" dedi.

2018 yılında 3 İHA ile yolculuğuna başlayan ve ikinci en büyük İHA meydanı olan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı, 30 İHA ile yolculuğuna devam ediyor. Üs komutanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, son birkaç yıl içinde ciddi bir atılım gösteren Deniz Hava Komutanlığı'nın bünyesinde 2019 yılında 45 adet olan hava aracı sayısının 90'nın üzerine çıktığını belirtti. Hava araçları ve vizyonlarını sürekli genişlettiklerini kaydeden Tuğamiral Eser, ağırlıklı olarak helikopterler, uçaklar ve İHA'lar ile karaya ve helikopterlerle gemiye dayalı olarak harekat ve verilen diğer görevleri başarıyla icra ettiklerini söyledi.

"HAVA ARACI SAYIMIZI 10 YIL SONRA 200 ADEDİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Eser, "Deniz Kuvvetleri'nde İHA'ların ilk harekat icra ettiği meydan içinde bulunduğumuz meydandır. 2018 yılında 3 İHA ile başlayan yolculuğumuza şimdilik 30 İHA ile devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde büyümeye yönelik planlarımız var. Halihazırda 90 olan hava aracı sayımızı çok kısa bir süre içerisinde bunun yüzde 30'u kadar arttırmayı, yeni uçak gemimizin gelecekte envantere girerek faaliyete başlamasıyla 10 yıl sonrasında 200 adedin üzerine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda görev yapan ve küçüklüğünden beri asker olmayı hayal ettiğini belirten 25 yaşındaki deniz teğmen Nurşah Uyar, 2017 yılında Deniz Harp Okulu'ndan 2021'de teğmen rütbesiyle mezun olduğunu belirtti. Uyar, "TCG SALİHREİS Fırkateyni'nde elektrik yardım subayı olarak göreve başladım. Görev yaptığım süre zarfında insansız hava aracı sistemlerinde dünyada önemli bir oyuncu haline gelen ülkemizin ürettiği hava araçlarında görev yapma isteğiyle İHA pilotuna katılmak maksadıyla dilekçe verdim. 2022 yılında İHA pilotaj eğitimini başarıyla tamamlayarak Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda ANKA İHA pilotu olarak göreve başladım" dedi. 1000 uçuş saatini tamamladığını ifade eden Uyar, İHA pilotu olarak görev yaptığı esnada Mavi Vatan, Denizkurdu ve Kurtaran tatbikatlarının yanı sıra NATO kapsamındaki görevlere katıldığını belirtti. Uyar sözlerini şöyle tamamladı:

"Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotuyum. Ülkemizin ürettiği hava araçlarında İHA pilotu olarak görev yapmaktan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve vatanımıza hizmet etmekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum."

YÜZBAŞI YEŞİLTAŞ: 351'NCİ FİLO KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVİME DEVAM ETMEKTEYİM

351'nci Deniz Helikopter Filo Komutanlığı'nda helikopter pilotu olarak görev yapan deniz yüzbaşı Hatice Yeşiltaş ise 2007'de girdiği Deniz Harp Okulu'ndan 2011 yılında mezun olduğunu belirtti. Yüzbaşı Yeşiltaş, "Kısa süre denizde görev yaptıktan sonra 2014 yılında pilotaj eğitimimi tamamladım ve 2015 yılında Deniz Hava Komutanlığı'na katıldım. Şu anda 351'nci Filo Komutanlığı'nda halihazırda görevime devam etmekteyim" dedi. Pilot olarak NATO tatbikatları, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarındaki fırkateynde yapılan görevler de dahil olmak üzere birçok tatbikata katıldığını bildiren Yeşiltaş, Kurtaran-2024 Tatbikatı kapsamında Dalaman'da olduğunu belirtti.

Deniz Kuvvetleri\'nde Tek Kadın İHA Pilotu: \'Gurur ve Onur Duyuyorum\'
Kaynak: ANKA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mehmet Savaş Eser, Mehmet Savaş, Teğmen, Pilot, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri'nde Tek Kadın İHA Pilotu: 'Gurur ve Onur Duyuyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:00:42. #1.12#
SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri'nde Tek Kadın İHA Pilotu: 'Gurur ve Onur Duyuyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement