Deniz Kuvvetleri\'nde Tek Kadın İHA Pilotu: \'Gurur ve Onur Duyuyorum\'

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Haber: MELİS YILDIRIM - Kamera: RAMAZAN BERKİN GÜLSOY

(MUĞLA)- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan 25 yaşındaki tek kadın insansız hava aracı (İHA) pilotu Deniz Teğmen Nurşah Uyar, "İHA pilotu olarak görev yaptığım esnada Mavi Vatan, Denizkurdu ve NATO kapsamında çeşitli görevlerde yer aldım. Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotuyum. Ülkemizin ürettiği hava araçlarında İHA pilotu olarak görev yapmaktan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve vatanımıza hizmet etmekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum" dedi.

2018 yılında 3 İHA ile yolculuğuna başlayan ve ikinci en büyük İHA meydanı olan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı, 30 İHA ile yolculuğuna devam ediyor. Üs komutanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, son birkaç yıl içinde ciddi bir atılım gösteren Deniz Hava Komutanlığı'nın bünyesinde 2019 yılında 45 adet olan hava aracı sayısının 90'nın üzerine çıktığını belirtti. Hava araçları ve vizyonlarını sürekli genişlettiklerini kaydeden Tuğamiral Eser, ağırlıklı olarak helikopterler, uçaklar ve İHA'lar ile karaya ve helikopterlerle gemiye dayalı olarak harekat ve verilen diğer görevleri başarıyla icra ettiklerini söyledi.

"HAVA ARACI SAYIMIZI 10 YIL SONRA 200 ADEDİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Eser, "Deniz Kuvvetleri'nde İHA'ların ilk harekat icra ettiği meydan içinde bulunduğumuz meydandır. 2018 yılında 3 İHA ile başlayan yolculuğumuza şimdilik 30 İHA ile devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde büyümeye yönelik planlarımız var. Halihazırda 90 olan hava aracı sayımızı çok kısa bir süre içerisinde bunun yüzde 30'u kadar arttırmayı, yeni uçak gemimizin gelecekte envantere girerek faaliyete başlamasıyla 10 yıl sonrasında 200 adedin üzerine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda görev yapan ve küçüklüğünden beri asker olmayı hayal ettiğini belirten 25 yaşındaki deniz teğmen Nurşah Uyar, 2017 yılında Deniz Harp Okulu'ndan 2021'de teğmen rütbesiyle mezun olduğunu belirtti. Uyar, "TCG SALİHREİS Fırkateyni'nde elektrik yardım subayı olarak göreve başladım. Görev yaptığım süre zarfında insansız hava aracı sistemlerinde dünyada önemli bir oyuncu haline gelen ülkemizin ürettiği hava araçlarında görev yapma isteğiyle İHA pilotuna katılmak maksadıyla dilekçe verdim. 2022 yılında İHA pilotaj eğitimini başarıyla tamamlayarak Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda ANKA İHA pilotu olarak göreve başladım" dedi. 1000 uçuş saatini tamamladığını ifade eden Uyar, İHA pilotu olarak görev yaptığı esnada Mavi Vatan, Denizkurdu ve Kurtaran tatbikatlarının yanı sıra NATO kapsamındaki görevlere katıldığını belirtti. Uyar sözlerini şöyle tamamladı:

"Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotuyum. Ülkemizin ürettiği hava araçlarında İHA pilotu olarak görev yapmaktan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve vatanımıza hizmet etmekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum."

YÜZBAŞI YEŞİLTAŞ: 351'NCİ FİLO KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVİME DEVAM ETMEKTEYİM

351'nci Deniz Helikopter Filo Komutanlığı'nda helikopter pilotu olarak görev yapan deniz yüzbaşı Hatice Yeşiltaş ise 2007'de girdiği Deniz Harp Okulu'ndan 2011 yılında mezun olduğunu belirtti. Yüzbaşı Yeşiltaş, "Kısa süre denizde görev yaptıktan sonra 2014 yılında pilotaj eğitimimi tamamladım ve 2015 yılında Deniz Hava Komutanlığı'na katıldım. Şu anda 351'nci Filo Komutanlığı'nda halihazırda görevime devam etmekteyim" dedi. Pilot olarak NATO tatbikatları, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarındaki fırkateynde yapılan görevler de dahil olmak üzere birçok tatbikata katıldığını bildiren Yeşiltaş, Kurtaran-2024 Tatbikatı kapsamında Dalaman'da olduğunu belirtti.