Deniz Suyu Sıcaklığı 54 Yılda 1.3 Derece Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Suyu Sıcaklığı 54 Yılda 1.3 Derece Arttı

Küresel iklim krizi, Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığını 1.3 derece artırdı, aşırı hava olayları artıyor.

26.03.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz suyu sıcaklığı 54 yılda 1.3 derece arttı

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, 54 yılda deniz suyu sıcaklığının küresel iklim krizi nedeniyle 1.3 derece arttığını belirterek, "Bu nedenle aşırı doğa olayları yani sel ve kasırga gibi doğa sonuçları olmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde medikana dediğimiz tropikal fırtına türü sayısı da artmaktadır" dedi

ADANA - Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, 54 yılda deniz suyu sıcaklığının küresel iklim krizi nedeniyle 1.3 derece arttığını belirterek, "Bu nedenle aşırı doğa olayları yani sel ve kasırga gibi doğa sonuçları olmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde medikana dediğimiz tropikal fırtına türü sayısı da artmaktadır" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Akdeniz deniz suyu sıcaklığı 1970 yılından bu yana sürekli artış gösterdi. Verilere göre 1970-1980 yılları arasında Akdeniz ortalama deniz suyu sıcaklığı 21,0 derece olurken, 1981-1991 yılları arasında 21,1 derece, 1992-2002 yılları arasında 21,4 derece, 2003-2013 yılları arasında 21,9 derece, 2014-2024 yılları arasında ise 22,3 derece oldu. 54 yılda deniz suyu sıcaklığı 1.3 derce arttı. Ayrıca verilere göre Akdeniz deniz suyu sıcaklığı yazın ortalama olarak haziranda 26,7, temmuzda 28,1 ve ağustosta 27,0 derece oldu.

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, küresel ısınma nedenli bir artış olduğunu söyleyerek, "Küresel ısınmanın doğal sonucu olarak Akdeniz ve ülkemizde bulunan diğer denizlerde sıcaklıklar sürekli artmaktadır. 1970 yılından bu yana Meteoroloji Müdürlüğü'nün alınan değerler var. Deniz sıcaklığı ölçümleriyle yaptığı raporlara baktığımızda son 54 yılda denizlerimizde yaklaşık 1.5 dereceye varan sıcaklık artışları görülmektedir. Bunun en büyük nedeni küresel iklim krizidir. Bunun yanı sıra denizlerdeki kirlilik neden olmaktadır. Bu kirliliğin sebepleri atık su deşarjlarının doğrudan denizlere akıtılmasıdır. Akdeniz Bölgesi'nde özellikle de Adana havzasında bulunan termik santrallerinin denize deşarzından kaynaklı denizlerde ısınma olmaktadır. Büyük gemilerden kaynaklı kirlilik oluşmaktadır ve denizlerdeki ısı her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.

Orhan, ısınmanın olumsuz etkilerini ise şöyle açıkladı:

"Başta balıkçılık büyük oranda etkilenmektedir. Aynı zamanda turizm ve enerji gibi alanlarda olumsuz sonuçları oluyor. Deniz sıcaklığı artınca ekosistem bozulmaktadır. Ekosistem bozulunca bu bölgede yaşamaya uygun olan balık türleri soğuk yerlere kaçtığından dolayı ekonomik etkileri olmaktadır. Yakın zamanda Marmara Denizi'nde yaşanılan müsilaj sorununun en büyük sebebi sıcaklığın artmasıdır. Bölgemizde de yer yer deniz diplerinde müsilaj oluşmaya başladığı görülmektedir. Aynı zamanda sıcaklığın artmasıyla buharlaşma ve nem artmaktadır. Bu nedenle aşırı doğa olayları yani sel ve kasırga gibi doğa sonuçları olmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde medikana dediğimiz tropikal fırtına türü vardır. Deniz sıcaklığının artmasından sonra bu fırtınaların sayı ve miktarı artacaktır."

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Denizcilik, Balıkçılık, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Suyu Sıcaklığı 54 Yılda 1.3 Derece Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:41:38. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz Suyu Sıcaklığı 54 Yılda 1.3 Derece Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement