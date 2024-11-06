Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için Adana'nın Pozantı ilçesinde tören düzenlendi.

Çukurova Havalimanı'na getirilen şehit Öz'ün cenazesi, daha sonra kara yoluyla Adana'nın Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada alınan helalliğin ardından şehit Mustafa Kemal Öz için kapalı semt pazarında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Suzan, babası Ahmet Öz ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Okunan duaların ardından şehit Öz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyüne gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirmişti.