Denizli Acıpayam\'da mantar toplayan Güldane Acar\'ın ATV kazasında öldüğü belirlendi

Denizli Acıpayam'da mantar toplayan Güldane Acar'ın ATV kazasında öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Acıpayam'da mantar toplamaya giden 55 yaşındaki Güldane Acar'dan eve dönmeyince haber alınamadı. Aramada Acar'ın ATV kazası yapıp hayatını kaybettiği, cesedinin dere kenarında bulunduğu belirlendi; cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde mantar toplamak için ormana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Güldane Acar'ın (55), ATV aracıyla kaza yaptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay dün Sandalcık Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Güldane Acar, ATV aracı ile sabah saatlerinde ormana mantar toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Güldane Acar'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Acar'ın dere kenarında cesedine ulaşıldı. Acar'ın kullandığı ATV ile kaza yaptığı ve dere kenarına düştüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Acar'ın cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Jandarmanın, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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