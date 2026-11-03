Denizli Acıpayam'da mantar toplayan Güldane Acar'ın ATV kazasında öldüğü belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Acıpayam'da mantar toplayan Güldane Acar'ın ATV kazasında öldüğü belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Acıpayam\'da mantar toplayan Güldane Acar\'ın ATV kazasında öldüğü belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Acıpayam'da mantar toplamaya giden 55 yaşındaki Güldane Acar'dan eve dönmeyince haber alınamadı. Aramada Acar'ın ATV kazası yapıp hayatını kaybettiği, cesedinin dere kenarında bulunduğu belirlendi; cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde mantar toplamak için ormana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Güldane Acar'ın (55), ATV aracıyla kaza yaptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay dün Sandalcık Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Güldane Acar, ATV aracı ile sabah saatlerinde ormana mantar toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Güldane Acar'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Acar'ın dere kenarında cesedine ulaşıldı. Acar'ın kullandığı ATV ile kaza yaptığı ve dere kenarına düştüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Acar'ın cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Jandarmanın, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi3. SayfaAcıpayamDenizliGüncelOtopsiAtvSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı İstanbul dahil 21 ilde alarm Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:28:54. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli Acıpayam'da mantar toplayan Güldane Acar'ın ATV kazasında öldüğü belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android