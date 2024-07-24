Denizli Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 15 tutuklu ve hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocabaş Mahallesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, önceki gün öğle yemeği yiyen tutuklu ve hükümlülerden bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Kendisini iyi hissetmeyen tutuklu ve hükümlülere ilk müdahale cezaevinde yapıldı. Durumu kötü olanlar ise jandarma eşliğinde ambulanslarla Honaz ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 15 kişi, tedavileri sonrası taburcu edilip, tekrar cezaevine götürüldü.

Tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde verilen tavuk yemeğinden rahatsızlandıkları sanılırken, yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.