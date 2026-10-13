Denizli Çivril'de komşu ailelerin tüfekli kavgasında 6 şüpheli tutuklandı

Denizli Çivril'de komşu ailelerin tüfekli kavgasında 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Çivril ilçesinde komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan tüfekli kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Hafif yaralandığı belirtilen 1'i çocuk 5 kişi ise taburcu edildi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk, 5 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçede husumetli iki komşu ailenin fertleri arasında yaşanan tüfekli kavganın ardından yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Öte yandan hafif şekilde yaralandığı belirtilen 1'i çocuk, 5 kişinin taburcu edildikleri öğrenildi.
Hamam Mahallesi'nde dün husumetli iki komşu ailenin fertleri arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tüfekle ateş etmiş, olayda 5 kişi yaralanmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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