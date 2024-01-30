 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Asayiş Olayları Azaldı, Dolandırıcılık Olayları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Asayiş Olayları Azaldı, Dolandırıcılık Olayları Arttı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, geçen yıl kentte meydana gelen asayiş olaylarının azaldığını, ancak dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığını belirtti. Coşkun, teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital platformlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla dolandırıcılık olaylarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de arttığını ifade etti. Vali Coşkun, dolandırıcılık olaylarının büyük çoğunluğunun bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla gerçekleştiğini ve mağdurların genellikle 60 yaş ve üzeri kişiler olduğunu söyledi. Ayrıca, trafik ekiplerinin geçen yıl 1 milyon 77 bin 834 araç kontrolü yaptığını ve madde bağımlılığıyla mücadele için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Denizli\'de Asayiş Olayları Azaldı, Dolandırıcılık Olayları Arttı
30.01.2024 - 13:37,
Abone Ol

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarının önceki yıllara oranla azaldığını, dolandırıcılık olaylarında ise artış yaşandığını belirtti.

Pamukkale ilçesindeki Polisevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Coşkun, geçen yıl kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarının önceki yıllara oranla azaldığını, dolandırıcılık olaylarında ise artış yaşandığını kaydeden Coşkun, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşlarımızın dijital platformlarda daha fazla zaman geçirmesi, artan sosyal medya kullanımı ve internet siteleri üzerinden artarak devam eden alışverişler neticesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de artış meydana geldi." dedi.

Dolandırıcılık olayları üzerinde yapılan analizlere değinen Vali Coşkun, şöyle devam etti:

"Dolandırıcılık olaylarının yüzde 78'inin bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla meydana geldiği görülüyor. Bu yolla yapılan dolandırıcılıklar genellikle alışveriş sitelerinde ya da sosyal medyada gördüğü bir ürünü satın almak için irtibat kurduğu şahısların verdiği banka hesaplarına kapora, yarı ücret veya tam ücret göndererek gerçekleşiyor. Özellikle telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker ya da üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin dolandırmaya çalıştıkları mağdurların yaş ortalamalarına bakıldığında büyük çoğunluğunun 60 yaş ve üzeri olduğu anlaşılıyor."

Geçen yıl trafik ekiplerinin 1 milyon 77 bin 834 araç kontrolü yaptığını, hedeflenen rakamın üzerine çıktıklarını aktaran Coşkun, madde bağımlılığının önüne geçmek için tüm kurum ve kuruluşlarla el ele verdiklerini, bilinçlendirme çalışmalarının artarak devam ettiğini anlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Denizli Valiliği, Denizli, Dolandırıcılık, Güvenlik, Trafik, Alışveriş, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Asayiş Olayları Azaldı, Dolandırıcılık Olayları Arttı - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Asayiş Olayları Azaldı, Dolandırıcılık Olayları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement