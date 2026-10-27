Engelli baba ailesine olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı: Eşi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Engelli baba ailesine olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı: Eşi gözyaşlarına boğuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Engelli baba ailesine olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı: Eşi gözyaşlarına boğuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Engelli baba ailesine olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı: Eşi gözyaşlarına boğuldu
Haber Videosu

Pamukkale'de yaşayan 35 yaşındaki İbrahim Çatal, Çamlık ve Kınıklı mahallelerinde kiraladığı üç billboarda eşi Senem ve kızı Rota ile çektirdiği fotoğrafları ve sevgi mesajlarını astırdı. Ailesini akşam gezmesine çıkaran Çatal'ın sürprizini ilk olarak 3 yaşındaki Rota fark etti, Senem Çatal ise gördüklerinin ardından duygulandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan bedensel engelli İbrahim Çatal (35), eşine ve kızına olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı. Eşi Senem (28) ve kızı Rota (3) için hazırlattığı aile fotoğrafı ve duygusal mesajıyla sürpriz yapan Çatal, yüreklere dokundu.

Kızılay'da Destek Hizmetleri Uzmanı olarak çalışan bedensel engelli İbrahim Çatal, 6 yıl önce tanıştığı Senem Çatal ile evlendi. Çatal çiftinin bu evliliklerinden şu an 3 yaşında olan 'Rota' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Doğuştan ortopedik engelli olan ve yürümekte güçlük çeken İbrahim Çatal, hayatındaki en güçlü şeyin, fiziksel zorluklarından çok daha büyük olduğuna inandığı sevgisi olduğunu söyledi. Çatal hayatın zorluklarında yanında duran, omuz omuza yürüdüğü, sevgisiyle güç bulduğu hayat arkadaşı Senem ve kızı Rota'ya olan sevgisini doğum günü ya da evlilik yıl dönümü gibi bir özel günde hatırlamak yerine farklı bir şekilde göstermeye karar verdiğini belirtip, bir sürpriz hazırladı.

BU DERSİN FİNALİ YOK

Çatal, Pamukkale ilçesinin Çamlık ve Kınıklı mahallelerindeki üç ayrı billboard kiralayarak aile resimlerini astırıp, eşi ve kızına duyduğu sevgi sözcükleriyle donattı. Çatal, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Kınıklı Mahallesi'ndeki billboarddaki aile resimlerinin yanında 'Bu dersin finali yok. Hayat aileyle güzel. Vizeler geçer, finaller biter ama aileyle geçirilen zamanların telafisi yoktur. Sevdiklerinize sarılmayı unutmayın', diğer billboarda ise 'Dünyaya bir kez geldim, sizi bin kez seçerdim, iyi ki benim ailemsiniz' mesajına yer verdi. Ardından da otomobiliyle gezmeye çıkardığı eşi ve kızını, bu billboardların olduğu bölgelerden geçirdi.

EŞİNİN GÖZYAŞLARINA ŞAHİT OLDU

İlk olarak billboarddaki sürprizi kızının fark ettiğini belirten İbrahim Çatal, "Anne bak, anne, baba, Rota" diye tepki verdiğini söyledi. Çatal, kızının göstermesi ile billboardlardaki sürprizi fark eden eşi Senem'in önce şaşırdığını, ardından gözyaşlarını tutamadığı aktardı. Eşine uzun zamandır böyle bir sürpriz yapmak istediğini belirten Çatal, "Eşim Senem ve kızıma olan sevgimi farklı şekilde göstermek istedim. Onlara olan sevgimi sadece özel gün bir günde hissettirmek ya da hatırlamak bana yeterli değil. Her gün, her saat sevgimizi göstermeliyiz. İlk gördüklerinde eşimin gözyaşlarına şahit oldum. Mutlu oldum" dedi.

KIZI BİLLBOARDLARA SARILDI

Ev kadını Senem Çatal ise "Eşim İbrahim 'Akşam yemeğe çıkalım' dedi. Yemekten önce 'Vaktimiz var biraz gezelim' dedi. Sürekli aynı yerde tur atıyorduk. Kınıklı bölgesine doğru giderken, kızım 'Anne bak. Anne, baba, Rota var' dedi. Başımı çevirince billboardaki resimlerimizi gördüm. Çok mutlu oldum ve şaşırdım. Gözlerim doldu. Çok güzeldi hiç beklemiyordum. Kızım da çok şaşırdı. Kızımı indirdiğimizde hemen gidip billboarda sarıldı. Resimlere dokundu" diye konuştu.

Kaynak: DHA
PamukkaleKınıklıDenizliGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
Görüntü bu sabah kaydedildi Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
10:05
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi...
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
09:51
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:05:57. #7.13#
SON DAKİKA: Engelli baba ailesine olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı: Eşi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei