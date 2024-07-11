Denizli'de Kadın, Kocasını Öldürdü - Son Dakika
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Denizli'de Kadın, Kocasını Öldürdü

Denizli\'de Kadın, Kocasını Öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde Ayşe K., aralarında kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat K.'yi başına demir çubukla vurarak öldürdü. Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

11.07.2024 12:07
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DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Ayşe K. (42), aralarında kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat K.'yi (44) başına demir çubukla vurarak öldürdü. Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ayşe K. ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu.

Çiftin diğer çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Murat K.'nin cansız bedeni otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.K. ise hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe K. jandarma tarafından gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Denizli, Güney, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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