Pamukkale\'de çocuğun hayatını kurtaran kasiyer, bir gün sonra evini yangında kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir markette kasiyer olarak çalışan Raziye Şenocak (26), iş yerinde boğazına şeker kaçan 10 yaşındaki kız öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansırken, Şenocak, ertesi gün ise evin yanmasıyla sarsıldı.

Tekke Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 yaşında bir çocuk annesi Raziye Şenocak, 20 Ekim'de kasiyer olarak çalıştığı markete gelen bir kız öğrencinin yediği şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldığını fark etti. Şenocak, hemen yanına gittiği öğrencinin beline sarılıp, Heimlich manevrası yaptı. Şekeri çıkaran Raziye Şenocak, tekrar rahatça nefes almasını sağladı. Şenocak'ın öğrencinin hayatını kurtardığı o anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

24 SAAT GEÇMEDEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Heimlich manevrası yaparak bir çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Raziye Şenocak, aradan 24 saat bile geçmeden yine markette çalıştığı bir sırada gelen haberle sarsıldı. Evinde yangın çıktığını öğrenen Şenocak, şaşkınlık yaşadı. Şenocak, koşarak evine gitti ve elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında tek katlı evini saran alevleri üzüntüyle izledi. İtfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

EŞYALARI, FOTOĞRAFLARI, ANILARI YOK OLDU

Tüm eşyaları yanan Raziye Şenocak'a mahalleli ve çalıştığı marketin sahibi sahip çıktı. Ev kiralanan Şenocak, bağışlanan eşyalarla yeni hayatına başladı. Evinin yanmasıyla hayatının altüst olduğunu söyleyen Raziye Şenocak, "Benim için o gün farklı, tuhaf bir gün oldu. Bir yandan hayat kurtarırken, diğer yanda evimin yanmasıyla hayatım değişti. Evi tekrar yapmak istiyoruz ancak maddi imkanımız yetmiyor. Evde çıkan yangında eşyalarım, kitaplarım, fotoğraflarım anılarım hepsi yok oldu. Mahalle halkı sahip çıktı, ev kiraladık. Tekrar bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Beklemediğim bir olaydı, depremden korkuyordum ancak evim yangınla gitti" dedi.