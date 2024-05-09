Denizli'de kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu - Son Dakika
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Denizli'de kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu

Denizli\'de kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu

Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın cesedi, antik kent çevresindeki kayalık arazide bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Latacz'ın düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi ise devam ediyor.

09.05.2024 12:04  Güncelleme: 12:07
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Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatılan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın cesedi kayalık arazide bulundu.

Antalya'dan Pamukkale Ören Yeri'ne dün bir tur şirketiyle gelen Latacz'dan (75) haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve güvenlik görevlilerinin yürüttüğü çalışmalar Hierapolis Antik Kenti çevresinde yoğunlaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından en son görüldüğü konum dikkate alınarak yapılan arama çalışmalarında antik kent çevresindeki kayalık arazide Maria Latacz'ın cesedine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk bulgularına göre düşme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Latacz'ın ölümüyle ilgili savcılık incelemesi sürüyor.

Denizli'de dün akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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