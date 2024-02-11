Marketten içki çalan kadının macerası doğumhanede bitti - Son Dakika
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Marketten içki çalan kadının macerası doğumhanede bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir marketten içki çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kamerun uyruklu kadın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede doğum yaptı. Jandarma tarafından yapılan araştırmada şüphelinin doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı ve hastanenin doğumhane servisine alındı. JASAT ekipleri, annenin bebeğine bebek takımı hediye etti.

11.02.2024 11:45
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Denizli'de marketten içki çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede doğum yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından anneye bebek takımı hediye edildi.

DOLAPTAKİ İÇKİLERİ ÇANTASINA KOYDU

Pamukkale ilçesinde bir market işletmecisi, alışveriş yapan bir kadının, dolaptan aldığı içkileri çantasına koyup çaldığını öne sürerek güvenlik kamerası görüntüleriyle jandarmaya başvurdu. Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) bağlı ekiplerce yapılan araştırmada, şüphelinin Kamerun uyruklu düzensiz göçmen B.N.L. olduğu tespit edildi.

JASAT'TAN BEBEK TAKIMI HEDİYESİ

B.N.L, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Denizli Devlet Hastanesine götürülen şüphelinin, doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Hastanenin doğumhane servisine alınan B.N.L, burada kız çocuk dünyaya getirdi. JASAT ekipleri, anneye bebek takımı hediye etti.

Marketten içki çalan kadının macerası doğumhanede bitti
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Eren Çelik: Ülkeye bak suriyeli afgan somali bide kamerunlu kendi ülkemde garip kaldık. 192 36 Yanıtla
  • Sinan karacakurt: Hırsızların ödüllendirildiği dönemi görmek ne islama ne laikliğe ne ataistliğe uymuyo kolluk görevlisinin bunu yapması akıllardan vicdandan adaletten çok uzak. 134 32 Yanıtla
  • Meylis Charyev: Evet senin dediğin açıdan düşünürsen doğru ama şimdi kadın pişman olduysa ve üzgünse yardım eli uzatmak iyi olmuş. Belki bi dokunuş iyileşmesine sebep olur, hem yeni doğum yapmış bir kadın desteğe ihtiyacı var. 104 38
  • Umut Tukenmez: Vicdandan akıllardan uzak diyorsun vicdansızca yorum yazıyorsun cocukla beraber alıp içerde büyüseler hoşuna gider 30 35
  • Ozan Bey: Alman'lar da biz Türkler için söylüyor aynı ırkçılıkla. 31 16

Jandarma, Denizli, JASAT, Hırsızlık, Hastane, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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