Denizli\'de sağlık çalışanını taciz eden şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sağlık çalışanını taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yeniköy Mahallesi'nde gezici sağlık hizmetlerinde görevli ebe Y.Y.Ö, 18 Aralık'ta muhtarlık binasına sağlık taraması için gelen H.G'nin kendisini taciz ettiğini öne sürerek durumu jandarmaya bildirdi.

Ebenin şikayeti üzerine H.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara Sağlık Bakanlığı avukatı ile Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi, H.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yeniden gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.