Denizli\'de Sahte Para Uyarısı

Denizli'de polis ekipleri, Kurban Bayramının son gününde kurban pazarında vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Yunus Timleri, Eskihisar Mahallesi'ndeki kurban pazarında önleyici çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, kurbanlık alım satımı yapan vatandaşlar ve yetiştiricilere sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususların yer aldığı broşürler dağıtan ekipler, para alışverişinde dikkatli olunması, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.
