Denizli'de tarihi konak restore edildi - Son Dakika
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Denizli'de tarihi konak restore edildi

Denizli\'de tarihi konak restore edildi

Merkezefendi Belediyesi, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nın restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'mız şehrimizin tarihi dokusunu yaşatarak gelecek nesillere aktaracak' dedi.

17.07.2024 17:00  Güncelleme: 17:04
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nın restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'mız şehrimizin tarihi dokusunu yaşatarak gelecek nesillere aktaracak" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası korumak için önemli bir adım attı. Belediye, 158 yıllık Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nın restorasyonu tamamlayarak açılışını yaptı. Konak, yapısına zarar verilmeden modern yaşamın gereksinimlerine uygun hale getirildi.

Açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Geçmişin izleri, geleceğe taşındı

Konak'ın gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir adım atıldığını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hacı Hızır Salih Efendi Konağı, sadece bir bina değil, aynı zamanda geçmişimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün bir yansımasıdır. Bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması için titizlikle çalıştık ve konağı aslına uygun şekilde restore ettik. Belediye'miz bünyesine kazandırarak restorasyon çalışmalarını tamamladığımız Denizli'mizin en eski konaklarından olan, 158 yıllık tarihi mirasımız, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'mızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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