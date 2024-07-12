Denizli'de Telefon Dolandırıcılığı Girişimi - Son Dakika
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Denizli'de Telefon Dolandırıcılığı Girişimi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla dolandırıldıkları kişiyi kullanarak bir başkasını da dolandırmaya teşebbüs eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüpheli, dolandırma girişiminde bulunduğu kişinin yanında panik halinde telefonla konuşurken fark edildi. Polis ekipleri, çantada bulunan değerli eşyaları ve parayı çocuğun babasına teslim etti. Şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

12.07.2024 13:41
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla dolandırıldıkları kişiyi kullanarak bir başkasını da dolandırmaya teşebbüs eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta panik halinde sürekli telefonla konuştuğunu fark ederek A.D'nin (64) yanına gitti.

A.D, polislere telefonla kendisine ulaşan kişiye 250 bin lira gönderdiğini ve parktaki bankın üzerine başkasının bıraktığı çantayı alıp içindeki döviz ve altınları satarak hesaba yatırması gerektiğini anlattı.

Polis ekipleri çanta içinde 2 bin 700 dolar, 300 avro, yarım altın, 4 çeyrek altın, gram altın, 21 bin lira, rolex saat, çeyrek altın şeklinde bileklik ve altın bilezik olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada çantayı 14 yaşındaki çocuğun bıraktığı belirlendi. Çanta, içindekilerle çocuğun babasına teslim edildi.

Şüphelinin, A.D'yi dolandırıp, başka bir mağduru da bu kişi üzerinden dolandırmaya çalıştığı belirtildi.

Polis şehir dışında olduğunu belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.???????

Kaynak: AA

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