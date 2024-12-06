Denizli'deki Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Denizli'deki Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Denizli\'deki Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 2\'ye Yükseldi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan Denise Sellars tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplam ölü sayısı 2'ye çıktı.

06.12.2024 13:01  Güncelleme: 13:07
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan 20 kişiden İngiltere uyruklu Denise Sellars (71), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 3 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında, İzmir- Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın kullandığı 07 ABL 737 plakalı yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan (36) idaresindeki 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı. Sağ kısmında hasar oluşan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından camlardan merdivenle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı adlı kadın hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet Gürpınar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaralılardan İngiltere uyruklu Denise Sellars da tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sellars'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Denizli Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopsinin ardından Sellars'ın cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'deki Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika

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