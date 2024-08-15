Denizli'deki silahlı saldırıya ilişkin şüpheli Aydın'da yakalandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin aranan şüpheli Aydın'da gözaltına alındı.

Gümüşçay Mahallesi'ndeki saldırının faillerinin yakalanması için özel ekiple çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.K'nin (30) Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

İş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Emniyete götürülen M.K'nin olayda kullandığı silahın Denizli'de sakladığı yeri söylediği belirtildi.

Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde, 18 Haziran'da Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğramış, yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamamıştı. Olayın şüphelilerinden İ.D. 21 Haziran'da saklandığı apart otelde yakalanmış ve tutuklanmıştı. M.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.