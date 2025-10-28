Deprem anında çayını almayı unutmadı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kuvvetli hissedildi.

PANİKLEDİ AMA ÇAYINI UNUTMADI

Deprem sırasında, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir teknoloji mağazasında çalışan Ali Tutal'ın davranışı dikkat çekti. Deprem anında Tutal, yaşadığı endişe ve paniğe rağmen masasındaki çayı da alarak dışarıya çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.