Deprem anında çayını almayı unutmadı

28.10.2025 02:09
Balıkesir merkezli 6.1 şiddetindeki deprem Bursa'nın İnegöl ilçesinde de hissedildi. Depreme bir teknoloji mağazasında yakalanan vatandaş, sarsıntı sırasında panikle dışarı kaçarken çayını almayı ihmal etmedi. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kuvvetli hissedildi.

Depremden kaçarken çayını da yanına aldı

PANİKLEDİ AMA ÇAYINI UNUTMADI

Deprem sırasında, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir teknoloji mağazasında çalışan Ali Tutal'ın davranışı dikkat çekti. Deprem anında Tutal, yaşadığı endişe ve paniğe rağmen masasındaki çayı da alarak dışarıya çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

