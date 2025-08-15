Deprem Belgeseli Gösteriminde Acılar Anıldı - Son Dakika
Deprem Belgeseli Gösteriminde Acılar Anıldı

15.08.2025 19:02
Sakarya'da, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ev sahipliğinde "17 Ağustos Deprem Belgesel Galası ve Deprem Şehitlerini Anma Programı" gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında SASTO hizmet binasında yapılan programa Vali Rahmi Doğan, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Vali Doğan, programda yaptığı konuşmada, Hatay Valisi olduğu dönemde 6 Şubat 2023 depremini yaşayan birisi olarak acılarının taze olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu anımsatan Doğan, artık herkesin bu gerçeği kabullenmesinin gerektiğini ifade etti.

Devletin deprem konut projeleri ve afet yönetiminin güçlü olduğunu, fakat depremle ilgili ihmalkar davranıldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada, 11 ilde yaptıklarımızı gerçekten Avrupalılar hayretle karşılıyor, bu kadar binayı bu kadar kısa süre içerisinde nasıl yaptınız, bu kadar ihtiyaçları nasıl giderdiniz diye bakıyor ama önemli olan depremden önce yapılması gerekenler, biz burada biraz fazla ihmalkar davranıyoruz. Sağlam zemine sağlam bina yapmadığımız takdirde bizim bu kayıpları yaşamamız, bu zararı görmemiz kaçınılmaz. Tabii burada herkese görev düşüyor."

Altuğ da odanın katkılarıyla hazırladıkları "En Sıcak Gece" isimli belgeseli depremi unutturmamak, ders çıkarmak ve daha güvenli gelecek inşa etmek için hazırladıklarını dile getirdi.

Yaşanan acılara rağmen Sakarya'nın kalkınma hikayesi yazarak üretim ve ihracat şehri haline geldiğini vurgulayan Altuğ, yıllık 180 milyon dolarlık ihracat ve 10 milyar doları aşan üretimin ortaya koyduğu ekonomik çehrenin, bir şehrin her şeye rağmen ayağa kalkma hikayesi olduğunu kaydetti.

Altuğ, Sakarya'ya baş sağlığı dilediği konuşmasının ardından belgeselin hazırlanmasına emeği geçen yapım ekibine teşekkür etti.

Çiğdem Erdoğan ise "Yaşadığımız acıları ve güzellikleri mutlaka hatırlıyor olmamız çok kıymetli. 17 Ağustos Sakarya tarihindeki en acı gecelerden biri. Bizden sonraki kuşaklara ne yaşadığımızı anlatmak açısından bu belgeselin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, depremin ardından içine kapanmak yerine büyümeyi tercih eden ve yatırımcılarla büyüyen Sakarya'da SATSO'nun da emeğinin geçtiğini dile getirerek, teşekkür etti.

"En Sıcak Gece" belgeselinin yönetmeni Yunus Emre Akgünler'in yaptığı teşekkür konuşmasının ardından, belgeselde emeği geçen ekibe ve katkı sağlayanlara belge takdim edildi.

Program, "En Sıcak Gece" isimli belgeselin gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
