Deprem Bölgesine 46 Milyar Lira Su Yatırımı - Son Dakika
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Deprem Bölgesine 46 Milyar Lira Su Yatırımı

Deprem Bölgesine 46 Milyar Lira Su Yatırımı

Tarım Bakanı Yumaklı, deprem bölgesinde 46 milyar liralık su yatırımı planlandığını açıkladı.

28.09.2024 14:10
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyar liralık su yatırımının planlandığını belirterek, bunların 16 milyar liralık kısmının tamamlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "30 milyar liralık yatırım devam ediyor. Bunları da en geç 2 yıl içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

Hassa ilçesindeki Tahtaköprü Barajı Sulaması 1'inci kısımda inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman eşlik etti. Burada değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, devletin her durumda ve şartta halkın yanında olduğunu belirterek, "22 yılda ülkede 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi, baraj, taşkın koruma yatırımı yapmış durumdayız. Bunların bugünkü rakamları itibarıyla değeri yaklaşık 2,5 trilyon lira. Hatay'da da 26 milyar liranın üzerinde bir rakamla 122 tesis hayata geçirilmiş oldu. Hatay denilince ilk akla gelen elbette Asi Nehri oluyor. Asi Nehri'nde 2023 yılında yaklaşık 40 kilometrelik bir kanal temizliği gerçekleştirilmişti. Asi Nehri'nin ıslahını kısım kısım planladık. Planlandığı gibi ve projelere uygun bir şekilde tamamlamış olacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Tahtaköprü Barajı'nın sulamasıyla alakalı, daha doğrusu sulama bölümüyle ilgili bir kısımdayız. Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesiyle ilgili işlemin tamamlandığını belirtmek istiyorum. Aslında komple bir bütün, ancak 9 farklı kademeden oluşuyor. Birinci kısım işi yani şu anda içinde bulunduğumuz yer, bu 9 kademeden sadece bir tanesi. Bu projenin toplam maliyeti 24 milyar lira. Yaklaşık 450 bin dönümlük bir alanın sulamaya açılması söz konusu olacak. Bu iletim hattının, sadece bu iletim hattının maliyeti 4,2 milyar lira civarında. Ana iletim hattında da inşaat işlemleri devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, sulama inşaatının bitmesiyle 14 köyün toplulaştırma çalışmalarının tamamlanacağını da kaydederken, deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyar liralık su yatırımı planlandığını dile getirdi. Bakan Yumaklı, "Bunların 16 milyar kısmı tamamlandı, 30 milyar liralık bir yatırım devam ediyor. Bunları da en geç 2 yıl içerisinde tamamlamış olacağız. İnşallah hem başta Hatay olmak üzere bütün deprem bölgesinin hızlıca ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmayı tamamlamış olacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, daha sonra Hatay Valiliği'ni ziyaret edip, değerlendirme toplantısına katıldı.

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HATAY,

Kaynak: DHA

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