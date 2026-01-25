Ailelerden Ezgi Apartmanı Davasında Kamu Görevlileri İçin "Olası Kast" Talebi: Kartalkaya Kararı Emsal Gösterildi

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangını davasında verilen "olası kast" kararlarının deprem davalarına da emsal olması gerektiğini vurguladı. Apartmanın giriş katında yapılan tadilatların belediye tarafından görmezden gelindiğini savunan Göksu, "Depremin üzerinden 3 yıl geçti; bu şikayetleri dikkate almayan personeller görevlerine devam ediyor, duruşmalara katılma zorunlulukları bile yok. Bizler, bu belediye personellerinin de tıpkı Bolu otel yangınında olduğu gibi 'olası kast'la yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin, ikisi tutuklu, biri firari olmak üzere toplam 12 sanık yargılanıyor.

Depremde oğlu Ahmet Can'ı, gelini Nesibe'yi ve 6 aylık torunu Asude'yi kaybeden Nurgül Göksu, dosyada yargılanan kamu görevlilerinin 2021'de masa başında attığı imzaların evlatlarının ölümüne yol açtığını belirterek, ilgili belediye görevlilerinin de "olası kast"la yargılanmasını talep etti. Nurgül Göksu, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın adaleti için görülen davada emsal niteliğinde kararlar gördük. Sanıkların birçoğu 'olası kastla' yargılandı ve ceza aldı. Özellikle yangında sorumluluğu bulunan Bolu Belediyesi personellerinin de 'olası kast'la yargılanması, deprem davalarına da emsal olmalı.

"Ezgi Apartmanı'nın altındaki işletmede ruhsatsız tadilat şikayet ediliyor"

Ezgi Apartmanı'nın altındaki işletme, 2017 yılında çok kapsamlı bir tadilat yapıyor. Ruhsatsız yapılan bu tadilatlar, 2017'den 2021 yılına kadar defalarca şikayet ediliyor. En son 2021 yılı eylül ayında, kolon, kiriş ve perdelerde yapılan tahribatlar için; yönetici, apartman sakinlerinin imzasını da alarak resmi bir şikayet dilekçesi daha yazıyor. Dilekçede, 'İleride herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi açısından; kolonlarda, kirişlerde, perdelerde herhangi bir kesik, kırık gibi farklılıklar varsa bunun irdelenerek gerekli incelemenin yapılması hususunu arz ederim' deniliyor.

"Belediye 'Projeye aykırı bir durum yoktur' diye cevap veriyor"

Onikişubat Belediyesi bu dilekçeye, 'Projeye aykırı bir durum yoktur' diye cevap veriyor. Duruşmada, bu cevapta imzası olan personellere, 'Binayı kontrole geldiğinizde bu tahribatları nasıl görmediniz? İşletmenin kapısından girince hemen karşıdaki kolon ve kirişlerin kesildiğini nasıl fark etmediniz?' diye sordum. Cevap yok. Kontrole geldiklerine dair bir tutanak bile yok. Ne yazık ki evlatlarımın ölüm fermanı, 2021 yılında masa başında imzalanmış. Depremin üzerinden 3 yıl geçti; bu şikayetleri dikkate almayan personeller görevlerine devam ediyor, duruşmalara katılma zorunlulukları bile yok. Bizler, bu belediye personellerinin de tıpkı Bolu otel yangınında olduğu gibi 'olası kast'la yargılanmasını istiyoruz."