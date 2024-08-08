Deprem Mağduru Döne Kaya Adalet Nöbetine Devam Ediyor

Güncel

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetinin 13. haftasında Madenci Anıtı önünde oturma eylemi yaptı. Döne Kaya, "Ben sadece 65 kişi için değil, ölen 53 bin insan için adalet arıyorum. Bugün Japonya'da 7.1 şiddetinde deprem oldu. Lütfen haberleri takip edin. O ülkede 53 bin insan ölecek mi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Antakya'daki Fuat Koku Sitesi'nde 65 yurttaş yaşamını yitirdi. Döne Kaya, bu enkaza dönen apartmanda annesi Hayriye Kaya'yı, kız kardeşi Fatma Kaya Peksoy'u, eniştesi Mahmut Peksoy'u ve dokuz aylık yeğeni Çınar Peksoy'u kaybetti. Döne Kaya, 15 hafta önce önce başlattığı adalet nöbetine bu kez Olgunlar Sokak'ta bulunan Madenci Anıtı önünde devam etti.

"Adalet bu işin neresinde?"

Döne Kaya, yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 549 gün geçti. 18 aydır soruşturması devam eden, iddianamesi hazırlanmayan birçok apartman var ve adalet hala sağlanmadı. Ben Hatay Fuat Koku Sitesi'nde annemi, kız kardeşimi, abimi ve dokuz aylık yeğenimi kaybettim ve adalet hala sağlanmadı. Ben sadece 65 kişi için değil, ölen 53 bin insan için adalet arıyorum" dedi.

"6 Şubat depremleri bir afet değil katliamdı" diyen Kaya, "Fuat Koku Sitesi için zemin etüdüne imza atmayan belediye tali kusurlu sayılıyor. Müteahhidi ve yapı denetimi asli kusurlu sayıldığı halde 17 aydan sonra serbest bırakılıyor. Adalet bu işin neresinde" ifadesini kullandı.

"Hatay 8'inci depremini yaşadı. Yarın yine 9'uncu depremini yaşayacak"

Bugün Japonya'da 7.1 şiddetinde deprem olduğunu hatırlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Lütfen haberleri takip edin. O ülkede 53 bin insan ölecek mi? Hala mezarı belli olmayan, sevdiklerini arayan insanlar var. Toplu toplu insanları gömdüler. Çıkıp hiçbir açıklama yapmıyorlar. 6 Şubat depremleri için adalet istiyorum. En az 53 bin insan için adalet istiyorum. Çünkü biz bir daha ölmek istemiyoruz. Kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü aynı insanlar orada hala inşaata devam ediyorlar. Aynı usulsüzlükleri, aynı koordinasyonsuzlukları, aynı işlemleri yapmaya devam ediyorlar. İki hafta önce Hatay TOKİ'de yaşanan denetimsizlik, iş bilmezlik aynı şekilde devam ediyor. Hatay 8'inci depremini yaşadı. Yarın yine 9'uncu depremini yaşayacak. Bu bir bilimsel gerçek. Ancak alınan önlemler nerede? AFAD 2021 yılında deprem bölgesi için rapor hazırlıyor ve bu depremin geleceğini öngörüyor. Raporlarının en sonunda en kötü senaryolar diye bir bölüm var. O senaryoların hepsini biz 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Yani öngörülebilir depremken, Naci Görür 3 Şubat'ta bu bölgede deprem bekliyorum dediği halde hiçbir önlem alınmadı ve 53 bin insanımız öldü."

Döne Kaya, açıklamasının ardından Madenci Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.