Deprem Sonrası Dördüncü Çocuk Sevinci

Van'da yaşayan 3 çocuklu Sözügüzel çifti, geçen yıl koruyucu ailesi olarak dördüncü çocuk sevinci yaşadıkları bebeği şefkatle büyütüyor.

Adana'da 25 yıl önce aynı iş yerinde çalıştıkları sırada tanışan ve hayatlarını birleştiren 45 yaşındaki Ayşe ve 53 yaşındaki Niyazi Sözügüzel, çocuklarıyla 10 yıl önce Van'a yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük acılar yaşayan çocukların durumundan etkilenen Sözügüzel çifti, koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğüne başvuran çift, Van'da depremzede çocuk olmadığını öğrenince başka bir çocuğa kucak açmak için Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Yaptıkları başvurunun ardından gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla bir yaşındaki bebeğin koruyucu ailesi olan Sözügüzel çifti, böylece dördüncü çocuk sevinci yaşadı.

"Kalben doğurmak daha önemli"

Anne Ayşe Sözügüzel, AA muhabirine, evliliğinin ilk yıllarında bir çocuk evlat edinmek istediklerini söyledi.

Evliliğinin ilk yılları olduğu için buna cesaret edemediğini anlatan Sözügüzel, "Depremden sonra ise koruyucu aile olmaya karar verdik. Yıllar sonra hayal ettiğim duyguları yaşıyorum, çok güzel bir duygu." dedi.

İki yıl önce yaşanan depremlerde çocukların durumundan çok etkilendiklerini belirten Sözügüzel, şöyle konuştu:

"Depremden 3-4 gün sonra başvurumuzu yaptık. Eşimle kurumu ziyaret ettiğimizde depremzede çocuğun olmadığını söylediler. Biz yine de kararımızı vermiştik ve bir çocuğa kucak açmak istiyorduk. Allah bize nasip etti, bir kızımız oldu. 3 çocuk annesiyim fakat bu başka bir duygu. Doğurmak önemli değil, kalben doğurmak daha önemli."

13 yıl sonra tekrar anne olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Sözügüzel, "Anne olmak güzel bir his ama koruyucu anne olmak daha da güzel. Kızımız bana 'anne' dediği zaman çok duygulanmıştım. Çocuklarım arasında ayrım yapmıyorum ama kızımızın bana 'anne' demesi bambaşka duygular yaşattı." şeklinde konuştu.

"Diğer çocuklarımda hangi duyguları yaşadıysam kızımda da aynı duyguları yaşıyorum"

Baba Niyazi Sözügüzel ise 6 Şubat depreminden sonra bütün aile üyelerinde koruyucu aile olma fikrinin oluştuğunu belirtti.

Depremden çok etkilendiğini, çok üzüldüğünü ifade eden Sözügüzel, şunları kaydetti:

"İnsanların durumunu görünce içimiz parçalanmıştı. Eşim ve çocuklarımla aynı duyguları yaşıyorduk. O an içimden koruyucu aile olmamız gerektiğini düşündüm. İşten geldikten sonra içimdekileri aile üyeleriyle paylaştım ve herkes aynı şeyleri söyledi. Ailece kararımızı verdikten sonra vakit kaybetmeden müracaatımızı yaptık." dedi.

İşten geldikten sonra kızını görünce bütün yorgunluğunun kaybolduğunu anlatan Sözügüzel, şunları kaydetti:

"İşten geldiğimde genellikle yorgun oluyorum. Eve girdiğimde kızım beni karşılıyor ve o an bütün yorgunluğum gidiyor. Kızımla birlikte yemek yiyoruz, oyunlar oynuyoruz. Ablaları ve ağabeyiyle diyaloğu çok güzel. En büyük kızım üniversite okuyor ve birbirlerini çok özlüyorlar. Her gün görüntülü konuşuyorlar. Koruyucu aile olmak çok farklı bir duygu, yaşamak lazım. Bütün ailelere tavsiyem, kurumları ziyaret etsinler. Allah devletimize zeval vermesin, çocuklarımıza çok güzel bakıyor ama bir annenin, babanın olması farklı bir duygu. Benim 3 çocuğum vardı artık 4 oldu. Diğer çocuklarımda hangi duyguları yaşadıysam kızımda da aynı duyguları yaşıyorum."