Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Pamukkale Sitesi Davasına 18 Mart'ta Devam Edilecek - Son Dakika
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Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Pamukkale Sitesi Davasına 18 Mart'ta Devam Edilecek

Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Pamukkale Sitesi Davasına 18 Mart\'ta Devam Edilecek

Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Pamukkale Sitesi davasının yedinci duruşması görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların, "kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunması" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

20.01.2025 11:48
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Pamukkale Sitesi davasının yedinci duruşması görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların, "kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunması" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Pamukkale Sitesi'nin A bloğu, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Binanın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi enkazdan yaralı çıkarıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Pamukkale Sitesi davasının yedinci duruşması, 17 Ocak'ta, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Gökçek ve Yusuf Alageyik SEGBİS aracılığıyla katıldı, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sadık Doğan ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, "üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suça dair kanunda belirtilen cezanın üst sınırı, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması nedeniyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi"ni talep etti.

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olguların bulunması, kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin olması, bu ihtimal karşısında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 18 Mart'ta görülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Pamukkale Sitesi Davasına 18 Mart'ta Devam Edilecek - Son Dakika

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