Depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı davası 7 Ocak 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı davası 7 Ocak 2027'ye ertelendi

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Depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı davası 7 Ocak 2027\'ye ertelendi
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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı davası, bilirkişi raporu gelmediği için 7 Ocak 2027'ye ertelendi. Müşteki avukatı Eğilmez, yeni mahkeme başkanından kaybedilen zamanın telafisini ve sorumluların hesap vermesini beklediklerini söyledi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 47 kişinin yaşamını yitirdiği Ilgım Apartmanı davasında, bir önceki duruşmada istenen bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 7 Ocak 2027 tarihine ertelendi. Depremde ailesini kaybeden müşteki avukatı Abdullah Eğilmez, yeni mahkeme başkanından yargılamada kaybedilen zamanın telafi edilmesini beklediklerini belirterek, "Bugüne kadar hissedemediğimiz adalet duygusunun karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık sanıkların yokluğunun değil, sorumluların hesap verdiği bir yargılama görmek istiyoruz" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkılması nedeniyle en az 47 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu, yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu ve yapı denetim firması görevlileri Semir Yoldaş ile Ahmet Tatlı hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

DURUŞMA ÖNCESİ BİLİRKİŞİDEN EK SÜRE TALEBİ

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haziran ayında görülen beşinci celsede, dosyanın re'sen seçilecek bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verilerek duruşma 5 Kasım'a ertelenmişti.

Bilirkişi heyeti, duruşmaya 15 gün kala rapora ilişkin incelemeleri tamamlayabilmek için 30 günlük ek süre talebinde bulundu.

Bugün görülen 6'ncı celseye depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenilmesine, kamu personelleri hakkındaki soruşturmanın akıbetinin sorulmasına ve müşteki avukatlarına sanıklara yöneltmek istedikleri soruları sunmaları için bir ay süre verilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 7 Ocak 2027'de görülecek.

"SORUMLULARIN HESAP VERDİĞİ BİR YARGILAMA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ilgım Apartmanı enkazında annesini, babasını ve kız kardeşini kaybeden müşteki avukatı Abdullah Eğilmez, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Dosyamızın bilirkişilere geç teslim edilmiş olması sebebiyle bugün görülen duruşmada esas yönünden bir ilerleme kaydedilememiştir. Bizler; ailelerini, canlarını ve sevdiklerini toprağa vermiş insanlar olarak, her duruşmada olduğu gibi bugün de bin kilometreyi aşan yolları geride bırakıp duruşma salonundaki yerimizi aldık. Ancak sanıklar, beklendiği üzere yine yoktu.

Sanık Salih Zorsu, bugüne kadar bir kez dahi duruşma salonunda huzurda bulunmadı. Yargılandığını dahi hissetmeyen, tahliyelerin ardından kutlamalar yapan sanıkların, kendi beyanlarından da anlaşıldığı üzere, bu yargılamayı yalnızca iş yapmalarına engel teşkil eden bir süreç olarak gördükleri ortadadır. Bizler, bu davanın sonunda cezasızlık algısının yıkıldığı, hakkaniyetli ve adil bir yargılama sonucunun ortaya çıktığı günleri bekliyoruz.

Bugün, yeni atanan ağır ceza mahkemesi başkanının dosyamızdaki ilk duruşmasıydı. Umuyoruz ki önceki başkan döneminde kaybettiğimiz zamanın telafisini bundan sonraki yargılama safhalarında görebiliriz. Bugüne kadar hissedemediğimiz adalet duygusunun karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık sanıkların yokluğunun değil, sorumluların hesap verdiği bir yargılama görmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı davası 7 Ocak 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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