Hacı Ömer Apartmanı Davasında İlk Duruşma 2 Ekim

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HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 69 kişinin hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı dosyasında tutuklu sanık bulunmuyor. İlk duruşma 2 Ekim tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Naim Eminoğlu, "Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanması ve yeni bilirkişi raporu alınması için tekrar taleplerimizi mahkemeye ileteceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hacı Ömer Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 69 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hacı Ömer Apartmanı'yla ilgili müteahhit Tevfik Tepebaşı, Hacı Ömer Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri; Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular, Süleyman Kemal Duyar hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ailelerin şikayeti sonucu müteahhit Tepebaşı 5 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandı ve 5 Ocak 2024 tarihinde ise bu dosyadan tahliye edildi.

"İlk 3-4 gün boyunca kurtarma çalışmaları olmadı"

Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. İlk duruşma 2 Ekim tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Hacı Ömer Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin avukatlarından Naim Eminoğlu, sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Hacı Ömer Apartmanı'na ilişkin açılan soruşturmayı depremin ilk gününden bu yana takip ettiklerini belirten Eminoğlu, "Bina enkaz halindeyken müvekkillerimizle birlikte oradaydık ve binanın nasıl yıkılmış olduğunu gözlerimizle gördük. Kurtarma çalışmaları henüz yoktu ve Kahramanmaraş'ın hiç bir yerinde ilk 3-4 gün boyunca olmadı" dedi.

Eminoğlu, soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, "Binanın yapımında görevli kişiler, belediye görevlileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri ve AFAD görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız suç duyurusu kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerine başladı. Ancak uzun bir süre binadan karot örneği alınmadı. Karot örneği alınması için savcılıktan talepte bulunduk. Ancak depremden aylar sonra karot örneği alındı" ifadesini kullandı.

"Başsavcının emri ile dosyanın savcısı değiştirildi"

Eminoğlu, Hacı Ömer Apartmanı müteahhidinin bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitelerinin de müteahhidi olan Tevfik Tepebaşı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tepebaşı'nın tutuklanması için savcılığa başvurduk ve zaten başka deprem suçları soruşturmalarından cezaevinde olan Tevfik Tepebaşı yaptığımız başvurular ve görüşmeler sonucu Hacı Ömer Apartmanı soruşturması kapsamında da tutuklandı. Ayrıca bu süreçte başka deprem suçlarından şüpheli olan Tevfik Tepebaşı ile birlikte binayı inşa eden Atilla Öz'ün dosyada şüpheli olması ve tutuklanması için girişimlerimiz oldu. Ancak uzun bir Atilla Öz dosyaya şüpheli olarak eklenmedi.

Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanmasının ardından ise dosya savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısının emri ile değiştirildi. Yerine gelen savcı ise uzun süre bizim yani depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerle iletişim kurmadı. Ardından ise dosyanın bilirkişiye gittiğini öğrendik. Gelen bilirkişi raporu ise üstün körü hazırlanmış ve sadece binanın 1998 yılında yapılmış olması nedeniyle yıkılmasının mümkün olduğunu anlatan ve dosyanın tüm şüphelilerini aklayan bir bilirkişi raporuydu. Söz konusu raporun dosyaya girmesinin ardından bizimle görüşmeyen savcılık Tevfik Tepebaşı hakkında tahliye kararı verdi. Kuvvetli suç şüphesi olan ve bilinen 8'den fazla deprem suçları soruşturmasında şüpheli olan bu kişi hakkında verilen tahliye kararına itiraz ettik. Ancak itirazlarımız değerlendirilmedi. Ardından ise bilirkişi raporuna ayrıntılı bir itiraz dilekçesi ile itiraz ettik. Bu dilekçemizde savcılık makamı tarafından değerlendirilmedi. Ardından ise Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Tevfik Tepebaşı'nın tahliye edilmediği halen 4 dosya kapsamında tutuklu olduğunu; tutuklu olmadığı soruşturma dosyalarının da olduğu yönünde açıklama yapıldı. Ancak bizim dosyamız kapsamında Tevfik Tepebaşı'nın tahliye edilmesi diğer dosyalardan da tahliye edilmesinin önünü açacak bir nitelikte oldu.

"Tepebaşı tutuklansın"

Soruşturma neticesinde 4 Haziran 2024 tarihinde iddianame hazırlandı ve müteahhit Tevfik Tepebaşı hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırma istendi. Ayrıca soruşturma aşamasında dosyaya şüpheli olarak eklenmesini talep ettiğimiz Atilla Öz'ün de sanıklar arasında yer aldığını gördük. Hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dosyada tutuklu sanık olmaması nedeniyle duruşma tarihi 2 Ekim 2024 tarihine bırakıldı. İlk duruşmada Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanması ve yeni bilirkişi raporu alınması için tekrar taleplerimizi mahkemeye ileteceğiz. Görülecek duruşmaya dosyanın avukatları olarak; tüm meslektaşlarımızı ve duyarlı kamuoyunu bekliyoruz."