Depremde 76 Kişiye Mezar Olan Ebrar Sitesi K Blok ile İlgili 9 Eski Kamu Görevlisi Hakkında Dava Açıldı

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi K Blok'un yıkılması sonucu 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 9 eski kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Ebrar Sitesi K Blok'ta ailesini kaybeden Fatma Irmak, "Yapı ruhsatı ve denetim sürecinden sorumlu kamu görevlileri, hukuken ve vicdanen hesap vermek zorundadır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 bloğu yıkılan Ebrar Siteleri'nde toplam bin 480 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 76'sı sitedeki K Blok'ta meydana geldi.

Valilik 8 kamu görevlisine soruşturma izni vermişti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer , Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ebrar Sitesi K Blok'un inşa sürecinde imzaları bulunan dönemin İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner , İmar İşleri Müdürü ve Harita Mühendisi Fahri Yiğitoğlu, mimar Mehmet Dişçeken, makine mühendisi Çetin Hurşitoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, inşaat mühendisi Melike Özdemir, İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu ve inşaat mühendisi Fatih Diş hakkında soruşturma izni vermiş; ancak makine mühendisi Hülya Çelik hakkında soruşturma izni vermemişti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, yapılan itirazın ardından Hülya Çelik hakkında da soruşturma izni verdi. Bu karar üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olan, Çamlıca Camisi'nin mimarlarından Hacı Mehmet Güner'in de arasında bulunduğu 9 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırladı. İddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık sayısı 16 oldu

K Blok'un yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan, Atilla Öz, Lütfi Timurbanga, Nebi Koska, Mustafa Timurbanga ve Hüseyin Nar hakkında aynı suçtan daha önce dava açan savcılık, kamu görevlileri hakkındaki davanın da bu dosyayla birleştirilmesini talep etti. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi talebi kabul etti. Kamu görevlisi sanıklar 26 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

"Mevzuata aykırı yapı projeleri ile yapıya uygunluk kararları verdikleri tespit edildi"

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan ve yıkılan sitenin inşa aşamasında kontrol, izin ve onay işlemlerini gerçekleştiren 9 sanığın görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı yapı projelerine ve uygunluk kararlarına onay verdikleri, bu sebeple, binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu ifade edildi.

"Şüpheliler dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak..."

İddianamede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda "kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, bu neticenin gerçekleşmesi durumunda bilinçli taksirle cezalandırılacağının hükme bağlandığı" anımsatılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Somut olayda üstlendikleri görevler, ilgili yasal düzenlemeler, mesleki sorumlulukları ve Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak bu hususlara rağmen şüphelilerin yapıyı ve projelerini yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde denetlemediği tespit edilmiştir. Bu durum, şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini göstermektedir. Bu itibarla, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesine sebebiyet verdikleri ve 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları' yönünde haklarında kamu davası açmaya yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Savcılık iddianamede, sanıkların mesleklerini icradan men edilmelerini de istedi.

"Adalet, yalnızca mahkeme salonlarında değil, hukukun eksiksiz işlemesiyle sağlanır"

Ebrar Sitesi K Blok'ta ailesini kaybeden Fatma Irmak, kamu görevlileri hakkında açılan davayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"İki yıl önceki büyük felakette sadece bir bina değil, hukuksuzluk ve ihmallerin altında 76 kişinin can verdiğini" ifade eden Irmak, 9 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlanmasının gecikmiş ama önemli bir adım olduğunu söyledi. Irmak, şunları kaydetti:

"Ancak adalet mücadelesi, yalnızca iddianamelerle değil, sorumluluğun eksiksiz şekilde ortaya konmasıyla mümkündür. Bu felaketin sorumluluğu sadece müteahhitlerle sınırlı değil. Zemin etüdü yapılmayan bir alana bina dikilmesine nasıl izin verildi? Mevzuata neden uyulmadı? Denetim mekanizmaları neden işletilmedi? Yapı ruhsatı ve denetim sürecinden sorumlu kamu görevlileri, hukuken ve vicdanen hesap vermek zorundadır. Adalet, yalnızca mahkeme salonlarında değil, hukukun eksiksiz işlemesiyle sağlanır. Bu nedenle, yargılama sürecinin etkin ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde yürütülmesini bekliyoruz."