Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti

Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da evlerinin çökmesiyle annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden ve amcasının yanında yaşamaya başlayan 10 yaşındaki Kevser İleri, yeni yuvasına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

30.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da evlerinin çökmesiyle annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden ve amcasının yanında yaşamaya başlayan 10 yaşındaki Kevser İleri, yeni yuvasına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde İskenderun'da yaşayan anne, baba ve 4 kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Kevser İleri, o gece amcasında kaldığı için depremden yara almadan kurtuldu.

Amcasının evinin de hasar görmesiyle dedesinin evine yerleşen Kevser, burada amcası Yunus (34), yengesi Nurhayat (26) ve kuzeni Ebrar (5) ile yaşamaya başladı.

Kevser İleri, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antakya'da düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi Töreni'nde ailesi adına olan evin anahtarını aldı.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'ndeki yeni yuvasının anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen Kevser, amcası ve yengesiyle yeni yuvasına yerleşti.

"Zor zamanlarda insanlara yardım için doktor olmak istiyorum"

Kevser İleri, AA muhabirine yeni evlerinin çok güzel olduğunu anlattı.

Evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı için ayrı bir sevinç yaşadığını belirten Kevser, törende Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da kendisine dizüstü bilgisayar hediye ettiğini söyledi.

Amcası ve onun ailesiyle yerleştiği yeni evlerinde çok mutlu olduğunu dile getiren Kevser, şöyle konuştu:

"Böyle güzel bir ev olacağını beklemiyordum. Burada kendime ait bir odam var, her şeyi yapabiliyorum. Ders çalışabiliyor, kitap okuyabiliyorum, çok mutluyum. Deprem gibi zor zamanlarda insanlara yardım etmek için ileride doktor olmak istiyorum."

Amca Yunus İleri de depremde kaybettiği kardeşinin evladına kendi kızı gibi baktığını anlattı.

Yeğeni Kevser'i kendi kızından ayırmadığını belirten İleri, "Depremde yeğenim anne ve babasını kaybetti. Bu ev ona çıktı." dedi.

Kısa sürede yeni yuvalarına kavuştuklarını anlatan İleri, "Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun. Onların sayesinde biz bu evde oturma şansı bulduk. Sözlerini tuttular. Evimizden çok memnunuz." dedi.

"Zorlu sürecin arkasından sıcak yuvamıza kavuştuk"

Yenge Nurhayat İleri de her şeye rağmen çocuklar için hayata tutunduklarını söyledi.

Yeğenine en iyi şekilde annelik yapmaya çalıştığını belirten İleri, şunları kaydetti:

"Kevser'e en iyi şekilde bakmaya ve yetiştirmeye çalışacağız. Çok şükür zorlu sürecin arkasından sıcak yuvamıza kavuştuk. Gazze'deki olayları görünce kendi halimize daha çok şükrediyoruz. Çok şükür bugünümüze. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan, Bakanımızdan, kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Deprem, hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:40:55. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.