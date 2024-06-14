Depremde ailesini kaybeden minik Naz'ın ilk karne heyecanı - Son Dakika
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Depremde ailesini kaybeden minik Naz'ın ilk karne heyecanı

6 Şubat depreminde tüm ailesini kaybeden ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde teyzesinin yanında yaşayan minik Naz, ilk karnesini aldı. 6 yaşındaki Naz Yaman, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremde enkaz altından çıkarıldıktan sonra annesinin tek yumurta ikizi olan teyzesinin yanına yerleşmişti. Anaokulunu başarıyla bitiren Naz, karne töreninde arkadaşları, öğretmeni ve teyzesiyle fotoğraf çektirdi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de minik Naz'ı ziyaret ederek pasta ve hediyelerle ödüllendirdi.

14.06.2024 15:36
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Depremde ailesini kaybeden minik Naz'ın ilk karne heyecanı

BİTLİS - 6 Şubat depreminde tüm ailesini kaybeden ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde teyzesinin yanında yaşayan minik Naz ilk karnesini aldı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazından 36 saat sonra çıkarılan ve tüm ailesini kaybeden 6 yaşındaki Naz Yaman, ilk karnesini aldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde annesinin tek yumurta ikizi olan teyzesinde kalan minik Naz, anaokulunu başarıyla bitirerek karne almayı hak etti. Karne töreninde arkadaşları, öğretmeni ve teyzesi Cemile Coşkun ile fotoğraf çektiren minik Naz'ı daha sonra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti. Polis ekipleri, yaptığı ziyarette pasta ve çeşitli hediyeler getirerek minik Naz'ı ödüllendirdi. Ekiplerin getirmiş olduğu polis kıyafetini giyen minik Naz, ardından Yunus polislerinin motosikletine ve ekip otosuna binerek keyifli dakikalar yaşadı.

Polis ekiplerinin minik Naz'ı ziyaret ettiği için teşekkürlerini ileten teyze Cemile Coşkun, "Depremden dolayı halen acımız taze. Bugün Naz'ın en mutlu günü. Bugün karnemizi aldık. Naz çok mutlu oldu. Naz çok zeki bir çocuk, evine ve bizlere alıştı. Annesinin vefat ettiğini bilmesine rağmen bana 'anne' diyor. Tabi ki anne demesi hoşuma gidiyor. Polis ekiplerine bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Pazarcık, Tatvan, Bitlis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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