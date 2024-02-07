Depremde enkaz altından kurtulan genç itfaiye ekibine katıldı

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın enkazından 88'inci saatte çıkarılan Murat Babaoğlan, kendisini kurtaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibine katıldı.
Raufbey Mahallesi'nde yıkılan 9 katlı binanın enkazından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve diğer ekiplerin desteğiyle kurtarılan 26 yaşındaki Murat Babaoğlan, hastanede bir süre tedavi gördü.
Depremde annesi, babası ve kardeşini kaybeden Babaoğlan, kendisini hastanede ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın daveti üzerine Balıkesir'e geldi.
Kendisini enkazdan kurtaran ekibe dahil olmak isteyen Babaoğlan, Belediye Başkanı Yılmaz'ın talimatıyla çeşitli eğitimlerden geçerek geçen yıl mayıs ayında itfaiye eri oldu.
Babaoğlan, yangın, kaza gibi birçok olaya, canını kurtaran ekiple omuz omuza müdahale ediyor.
"Başkalarının canını kurtarmak için itfaiyeci oldum"
Kendisini enkazdan kurtaran Balıkesir İtfaiyesine teşekkür eden Babaoğlan, kurtarılma anını şöyle anlattı:
"Depremden 88 saat sonra kurtarıldım, beni Balıkesir İtfaiyesi kurtardı. Sesimi duyduktan 4 saat sonra beni kurtardılar. Benim için tünel açarak 5 metre kadar derine indiler. Bizim yaşadığımız bina 9 katlıydı, biz 5. katta oturuyorduk. Ben deprem başladığında koşmaya başladım, depremin şiddeti binanın yıkılacağını sana hissettiriyor. Ben 3. kata kadar indim merdivendeyken bina çöktü. Ben enkaz altındayken hep ıslık çaldım, onu duydular. Ben ıslık çalarken birinin 'Aha' dediğini duydum, sonra ben 'Acaba bana mı dedi' diye düşünerek biraz sessiz kaldım. Sonra bana seslendiler ben de 'Buradayım' diye bağırdım. Yukarıda bir sevinç oldu daha sonra beni kurtarma çalışması başlattılar."
Enkaz altındayken eli sıkıştığı için ameliyat geçirdiğini dile getiren Babaoğlan, şöyle konuştu:
"Hastanede yattığım süre içinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ziyaretime geldi. Beni Balıkesir'e davet etti, ben de 'tamam' dedim. Geçen yıl mayıs ayında buraya geldim, İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ile Başkan Yücel Yılmaz'ın yanına gittik. Başkan Yılmaz'a itfaiyeci olmak istediğimi söyledim. Sağ olsunlar beni aralarına aldılar. Geçen yıl mayıs ayından beri ben de itfaiye ekibinin bir mensubu oldum. İtfaiyeci olduğum için hem mutlu hem de gururluyum. Enkaz altından çıktıktan sonra beni kurtaran insanların yanında olmak güvende hissettiriyor. Başka bir yerde olsam böyle hissetmezdim. Benim canımı kurtardılar, ben de başkalarının canını kurtarmak için itfaiyeci oldum. Burada ekiple birlikte arazi yangınlarına, ev yangınlarına, orman yangınlarına, kedi kurtarma çalışmalarına gittim."
Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz da 6 Şubat depreminin birinci yılı dolayısıyla Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Murat Babaoğlan'a geçmiş olsun dileklerini yineledi.
Babaoğlan'ın daima yanında olacaklarını ifade eden Yılmaz, yaşanan afetin bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.
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Son Dakika › Güncel › Depremde enkaz altından kurtulan genç itfaiye ekibine katıldı - Son Dakika
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