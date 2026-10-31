Depremde eşini ve kızını kaybeden Demetgül'ün cenazesi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
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Depremde eşini ve kızını kaybeden Demetgül'ün cenazesi Hatay'da toprağa verildi

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Depremde eşini ve kızını kaybeden Demetgül\'ün cenazesi Hatay\'da toprağa verildi
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Mersin Akdeniz'de tadilat sırasında çöken merdivenin altında kalan 56 yaşındaki Cevdet Demetgül, Hatay'ın Samandağ ilçesinde defnedildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde eşini ve kızını kaybettiği öğrenilen Demetgül'ün cenazesine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir binanın tadilatı sırasında çöken beton merdivenin altında kalarak yaşamını yitiren Cevdet Demetgül'ün cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Şakirgülmen Mahallesi Toroslar Caddesi'nde dün tadilatı süren 2 katlı binanın üst katındaki beton merdivenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Demetgül'ün cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine getirilen Demetgül'ün cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Zezaniye Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine Demetgül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Cevdet Demetgül'ün 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini ve bir kızını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Mersin AkdenizEmrah KaraçaySamandağAkdenizMersinGüncelHataySon Dakika

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