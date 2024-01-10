 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli, Çalışan Gazeteciler Günü'nde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli, Çalışan Gazeteciler Günü'nde anıldı

Hatay'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mezarı başında anıldı. Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük, anma programına katıldı ve oğlunun mezarı başında dua etti. Gözüküçük, oğlunu çok özlediğini belirterek, gazeteci meslektaşlarının teselli kaynağı olduğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli, Çalışan Gazeteciler Günü\'nde anıldı
10.01.2024 - 15:24,
Abone Ol

Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük, Hatay Basın Cemiyeti üyeleri tarafından merkez Antakya ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Anne Gözüküçük, daha sonra oğlunun, İskenderun Çankaya Mezarlığı'ndaki mezarı başında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, dua etti.

Ayşe Fatma Gözüküçük, AA muhabirine, oğlu Burak Milli ve tüm gazetecilerin gününü kutladığını söyledi.

Depremde kaybettiği oğlunu çok özlediğini anlatan Gözüküçük, şöyle devam etti:

"Bu acının bir tarifi yok, bugün Gazeteciler Günü, normalde her cuma geliyorum ama bugün onun gününü kutlamak için geldim. Bütün basın camiasının basın bayramını kutluyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin. Benim kuzumu da unutmadılar, onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. 11 aydır o varmış gibi yaşıyorum. Olmadığını biliyorum ama varmış gibi yaşıyorum. Normalde 10 Ocak'ta biz birbirimize sarılarak bugünü kutluyorduk, beraber kendi evimizde kutlardık ama bu sene o yok, mezar taşına sarılmak nasipmiş, Allah kimseye yaşatmasın. Biz yaşadık, Allah başka acılar, başka depremler göstermesin."

Gözüküçük, oğlunun meslektaşlarını gördükçe teselli bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Anadolu Ajansı, Hatay, Deprem, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli, Çalışan Gazeteciler Günü'nde anıldı - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:45:57. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli, Çalışan Gazeteciler Günü'nde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement