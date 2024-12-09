Depremde İki Uzvunu Kaybeden Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç'ın Dokunaklı Hikayesi - Son Dakika
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Depremde İki Uzvunu Kaybeden Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç'ın Dokunaklı Hikayesi

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Kahramanmaraş depremlerinde sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden Zeynep Büyükardıç, yaşadığı zorlukları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisine sunduğu desteği anlattı. Büyükardıç, insanların sırt çevirdiği dönemde aldığı destekle yeniden hayata tutunduğunu ifade etti.

09.12.2024 16:41  Güncelleme: 16:46
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Ampute fizyoterapist yaşadığı zorlukları ve Başkan Şahin'in desteğini anlattı, duygusal anlar yaşandı

Depremde sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç:

"Bana herkes sırt çevirdi, Fatma Şahin kucak açtı"

Türkiye'nin tek ampute fizyoterapisti Zeynep Büyükardıç, yaşadığı zorlukları ve Başkan Şahin'in desteğini anlattı

GAZİANTEP - Asrın felaketine Kahramanmaraş'ta 7 katlı bir binada yakalanıp sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, katıldığı oturumda gözyaşları içerisinde yaşadığı zorlukları anlatarak, "Bana herkes sırt çevirdi, Fatma Şahin kucak açtı" ifadelerini kullandı. O sırada salonda duygu yoğunluğu yaşandı.

Gaziantep'te düzenlenen Spor ve İstihdam Olanakları ile Engelli Kadınlar ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi tanıtım toplantısı kapsamında özel bir oturumda konuşan Türkiye'nin tek ampute fizyoterapisti Zeynep Büyükardıç, yaşadığı zorlukları ve azimle yazdığı başarı hikayesini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde kaldığı apartmanın kolonları üstüne düşen ve 2 gün enkaz altında kalan Büyükardıç, sağ kolunu ve sağ bacağını kaybetti. Yaşanan sürecin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde tedavi süreci geçirdiğini ve süreç sonrası kendisi gibi ampute kalan insanlara yardım etmek için tedavi gördüğü kurumda işe başladığını aktardı.

"Önemli olan bu uzatılan elleri artırmamız"

Programdaki konuşmasında deprem sonrası süreci detaylandıran Zeynep Büyükardıç, "Elimiz kolumuz bacağımız gözlerimiz bizim değil. Bunu düşünerek bizlere bakmanızı istiyorum. 9 ay sonra annem evine dönmüştü. Yani herkes mutluydu ama ben nereye gideceğimi bilemiyordum. Meslekte 10'uncu yılımı yaşıyorum. Aldığım o kadar eğitim, mesleki tecrübemle yanımdan geçemeyecek insanlar, kurumlar, şahıslar bana sırt çevirdi. Farklı fizyoterapi alanında Kahramanmaraş'ta tek olan bendim. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bana o insanlar sırt çevirdi ama Fatma Şahin kucak açtı. Gaziantep'ten bir telefon geldi, 'Antep'e geliyorsun' dediler. Hani benim evim yoktu ya. Şu anda kocaman, çok güzel, tek başıma yaşayabildiğim bir evim var. Şu anda tek yaşıyorum ve emin olun sonradan engelli olan bir birey için bulunmaz bir nimet. Benim destekleyicim bunlar. Dışarıdan bir el uzatılınca size o eli geri çevirmemek gerekiyor. Önemli olan bu uzatılan elleri artırmamız" ifadelerini kullandı.

Büyükardıç'ın konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olmaması üzerine salonda duygu yoğunluğu yaşanırken Fatma Şahin de göz yaşı döktü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremde İki Uzvunu Kaybeden Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç'ın Dokunaklı Hikayesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde İki Uzvunu Kaybeden Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç'ın Dokunaklı Hikayesi - Son Dakika
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