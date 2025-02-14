Depremde ölen eşi ve oğlunun kabrini ziyaret etti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Bilgin Kartal, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren kocası İsa Kartal ve oğlu Hüseyin Kartal'ın kabrini ziyaret etti.

Bilgin Kartal (42), 6 Şubat depremlerine Yeni Mahalle Gençlik Caddesi'nde bulunan 5 katlı Topal Davut Apartmanı'nın 5. katında yakalandı.

Depremde eşi yerel sanatçı İsa ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin'i kaybeden Kartal, enkazdan 6 yaşındaki oğlu İsa ile birlikte kurtarıldı.

İslahiye Deprem Şehitliği'nde eşi ve oğlunun mezarlarını ziyaret eden Bilgin Kartal, dua etti, kocasının ve oğlunun mezarlarına karanfil bıraktı.

İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesinin katkılarıyla iki gazetecinin 6 Şubat depremlerinde 53 kişinin yarım kalan hayatlarını konu edinen "Asrın Felaketinde Yarım Kalan hayatlar" isimli kitabı da yanına alarak gittiği eşinin kabri başında kitaptan bölüm okuyan Kartal, "Eşim ve oğlumun deprem gecesi söylediği tek kelime 'Bir gün biz de ünlü olacağız. Bizlerin adı yayınlanacak kitaplarda yer alacak.' Gerçekten bu isteği yayınlanan eserle gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum. Son istekleri buydu. İsimlerinin silinmemesini istiyordu. Kitap sayesinde de artık ölümsüzleştiler." dedi.