Depremde ölenlerin mezar taşlarındaki her bir yazı hüzne boğuyor
ADIYAMAN - 6 Şubat depreminde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezar taşlarında yazan sözler, görenleri duygulandırıyor.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Adıyaman'da binlerce vatandaş yıkılan binaların enkazları altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman Yeni Mezarlıkta toprağa verilen depremzede vatandaşların mezar taşlarında yazan yazılar hüzünlendiriyor.
Kimi mezar taşında, 'Mezarlıkta papatya eksikti sen geldin', 'Toprak, emanetime iyi bak benim sarıldığım gibi sarıl anneme', 'Öksüz kaldı kızım, tadı yoktu bayramların, yarım kaldı hatıraların, kalmadı artık soranların' şeklinde yazılan birçok yazı hem yürek parçalıyor hem de duygulandırıyor.
Kiminin mezar taşında farklı sözler, kiminin mezarında ise geride kalan fotoğrafları.
Her mezar taşındaki yazıların farklı hikayeleri anlattığını dile getiren vatandaşlar, "Çok duygulanıyoruz. Herkesin farklı hikayesi, farklı hatıraları var. Bu durum sadece mezarda kalmıyor. Bazı yazıları sonuna kadar okuyamıyorsunuz çünkü içiniz parçalanıyor ve yazıları hecelemeye başlıyorsunuz. Oldukça zor bir durum Allah herkese rahmet eylesin" diye konuştu.
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