Depremde Yıkılan Fuat Koku Sitesi Davası... Müşteki Kaya: Adalet Gelene Kadar Biz Bu Mücadeleyi Sürdüreceğiz

24.02.2026 20:06  Güncelleme: 06:06
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 69 kişinin hayatını kaybettiği Fuat Koku Sitesi davasının beşinci duruşması görüldü. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına tepki gösteren müştekiler, çapraz sorgu haklarının ellerinden alındığını vurguladı. Depremde 4 yakınını kaybeden müşteki Döne Kaya, "Sözümüz var. Adalet gelene kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Haber:  Burcu Özkaya Günaydın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 69 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Fuat Koku ve Murat Fuatoğlu (Koku), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ile kontrol elemanı Emrah Bulğurcu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları hazır bulunurken sanıklar katılmadı.

Sanık avukatı: Kurunun yanında yaş da yanmasın istiyorum

Sanık müteahhit avukatı, esas sorunların tespit edilmediğini, bu sorunların tespiti için yeni bir bilirkişi raporu alınması gerektiğini söyledi. Fuat Koku Sitesi'nde A ve B blokların yıkıldığını, B Blok'un karot testinin kaybolduğunu, A Blok dikkate alınarak rapor düzenlendiğini belirterek, "Bilimsel olarak sekiz defa karot örneği alınmalı. Bu bina neden yıkıldı, ona odaklanmak lazım. Kurunun yanında yaş da yanmasın istiyorum. Mühendis mi, belediye mi; kimin kusuru varsa ortaya çıksın istiyorum. Depremin şiddeti de hesaba katılmalı" diye konuştu.

"Bütün çocuklarım öldü, kimsem kalmadı"

Sanık avukatının "Bu bina neden yıkıldı" söylemine müştekiler, "Binada 12'lik demir kullanılmış, çimento yoktu; bundan yıkıldı" sözleriyle tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğe mahkeme başkanı müdahale etti.

Binada 11 yakınını kaybeden müşteki, "Bina kül gibi yıkıldı. Demir, çimento hiçbir şey yoktu. Bu binayı Fuat Koku yaptı. 80 yaşındayım, bütün çocuklarım öldü, kimsem kalmadı" dedi.

"Çapraz sorgu hakkımız elimizden alınıyor"

Binada anne, abla, enişte ve yeğenini kaybeden müşteki Döne Kaya, binayı yapan tüm şirket ortaklarının dava dosyasına dahil edilmesini talep ederek, "Çünkü tüm evraklarda isim değil, şirket kaşesi var. Sanıkların duruşmaya katılmasını istiyorum. Çapraz sorgu hakkımız elimizden alınıyor. Biz bu mahkemede psikolojik baskıyı hissediyoruz, onlar da hissetsin. Bu insanlar 69 kişiyi öldürdü; her gün evlatlarının yanına gidiyorlar, benim ailem toprak altında. Ayrıca bu sanıkların başka dosyalardan da yargılamaları var; sadece 69 kişinin ölümüne neden olmadılar. Birçok istediğiniz evrak geldi, üç yıldır neden hala karar çıkmadı? Üç yıldır adalet arıyorum. Sanık yok, karar yok ama ben annemle aynı sofraya oturamıyorum, dokuz aylık yeğenimi göremiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanıklar duruşmaya katılsın"

Müşteki avukatı Eren Can, sanıkların vareste tutulmasının (Sanığın duruşmada hazır bulunma yükümlülüğünden mahkeme kararıyla kurtarılmasının) maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve masumiyet karinesi açısından faydalı olacağını belirterek, sanıkların duruşmaya katılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

"Sözümüz var adalet gelene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

Duruşma çıkışı açıklama yapan müşteki Döne Kaya, taleplerinin reddedildiğini hatırlatarak, "Umarım bir sonraki duruşmamızda multidisipliner bir bilirkişi raporu talebimiz kabul edilir. Çünkü adalet bu kadar uzadıkça gelen şeyin adalet olmayacağından eminiz artık. 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti; ancak biz hala hesabını soramadık. Sözümüz var ve bu adalet gelene kadar da biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

