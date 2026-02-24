Depremin Yıldızı: Mehmet Ali Kaya Avrupa Şampiyonu Oldu

ADIYAMAN'da 6 Şubat depremlerinde anne-babasını kaybettiği enkazdan sağ çıkan Mehmet Ali Kaya (15), Bulgaristan'da U16-U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu. Milli takıma da seçilen Mehmet Ali Kaya, dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyleyerek, "Sporla hayata yeniden tutundum. Hedefim, çok daha ilerisi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde en çok hasar alan illerden olan Adıyaman'da Mehmet Ali Kaya'nın yaşadığı Yeşilturt Mahallesi'ndeki evi de yıkıldı. Mehmet Ali, 4 kardeşi, annesi Nuriye ile babası Hacı Kaya enkaz altında kaldı. Mehmet Ali ve kardeşleri, kısa sürede kurtarılırken, anne ve babası enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. 5 kardeşin en küçüğü olan Kaya, depremin ardından arkadaşının tavsiyesiyle spora başladı. Mehmet Ali Kaya, 1 yıllık sürecin ardından turnuvalara katılmaya başlamasının yanı sıra milli takıma da seçildi. Kaya, son olarak 2-9 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılarak takımıyla birlikte Avrupa şampiyonu oldu.

'MORAL OLUYOR'

Sporun kendisine çok şey kattığını belirten Mehmet Ali Kaya, hedefinin dünya derecesi olduğunu söyledi. Depremde anne ve babasının yanı sıra birçok arkadaşı ve akrabasını da kaybettiğini anlatan Kaya, "Bu spora 1 yıl önce arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Bir gün okul çıkışı 'Gelir misin' dedi, ben de gittim. Sonra Hidayet hocamın desteğiyle bu duruma kadar geldim. Bendeki ışığı gördüler. Geçen haftalarda Avrupa'ya gittik, Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'nda takımlı şekilde birinci olduk. Depremde annemi ve babamı kaybettim, çok arkadaşım da öldü. Amcama geçtim. Amcam da yeni okulumuza kayıt yaptırdı, yeni arkadaşlarım oldu. Hepsi bana çok iyi şeyler kazandırdı. Daha çok çalışacağım, dünya kupasına hazırlanıyorum. İspanya'da olacak. Hidayet hocamın desteğiyle daha iyi çalışacağım. Orada da birincilik alacağımı düşünüyorum. Bana moral oluyor. Benim yaşımdaki gençler hepsi bence bir spora gitmeli, hepsinin bir sporla uğraşması lazım" dedi.

'GURURLANDIRDI'

Adıyaman Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Kaya'nın alanında çok başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Sporcumuz Mehmet Ali Kaya, bundan 1 yıl önce Havalı Silahlar Tabanca branşıyla tanıştı. Tabii 1 yıllık çalışmanın sonunda ulusal düzeyde yapılan birçok yarışmada çok ciddi başarılar elde etti. Bunun akabinde milli takıma da seçildi. En son Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda U16 Milli Takım'da 3 kişiden biri olarak Türk bayrağımızı göklere dalgalandırdı. Bizi gururlandırdı, ülkemizi ve ilimizi ciddi şekilde temsil etti. Özellikle Yusuf Dikeç'in şampiyonluğundan sonra Havalı Silahlar ve Tabanca branşına ilimizde de ciddi anlamda artış oluştu. Mehmet Ali Kaya sporcumuz milli takıma seçildi. Tabii ümit ediyoruz ki, Mehmet Ali gibi birçok sporcumuz birçok branşta milli takım düzeyinde seçilip çok ciddi başarı elde edecektir. Bu anlamda hocamıza ve sporcumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.