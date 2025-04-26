Depremler Üzerine Belgesel İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremler Üzerine Belgesel İncelemesi

Dr. Gökhan Evecen, depremleri konu alan belgesellerin hafızayı canlı tutan tanıklıklar olduğunu vurguladı.

26.04.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Dr. Gökhan Evecen, 6 Şubat depremlerini konu alan 137 belgeseli inceleyen bir makale yazdı. Bu belgesellerin toplumsal hafızayı diri tutan birer tanıklık olduğunu aktaran Evecen, "Asrın felaketi yalnızca bir doğal afet değil, toplumsal bir kırılma anıydı. Bu nedenle unutulmaması, yalnızca bilimsel değil, insani bir sorumluluk" dedi.

AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Evecen, 6 Şubat 2023 depremlerini konu alan 137 YouTube belgeselini inceleyerek, afetin toplumsal hafızadaki yerini değerlendiren bir makale yayımladı. Uluslararası çapta dikkati çeken 'Witnessing the 2023 earthquakes in Turkey through YouTube documentaries (YouTube belgeselleriyle Türkiye'deki 2023 depremlerine tanıklık)' isimli makalenin, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden geçen bir yıllık süreçte dijital mecralarda üretilen içeriklerin, depremin unutulmaması adına önemli bir tanıklık işlevi gördüğünü ortaya koyduğunu aktaran Evecen, belgesellerin tarihe tanıklık yaptığını belirtti.

'SADECE KAYIT TUTMAKLA KALMIYORLAR'

Depremin ardından organize edilen yardım ve kurtarma çalışmalarının hem belge niteliğinde hem de toplumsal dayanışmayı gösteren içeriklere dönüştüğünü belirten Evecen, "Bu üretimler sadece kayıt tutmakla kalmıyor, aynı zamanda geçmişi hatırlatıyor, geleceğe belge bırakıyor. Belgesellerin, unutmaya meyilli toplum yapımıza karşı hafızayı diri tutan bir işlevi var" dedi.

'GÜNDEM DEĞİŞTİKÇE İLGİ AZALDI'

Süreç içinde en yoğun içerik üretiminin, depremin yıl dönümüne denk geldiğini vurgulayan Evecen, "İlk günlerde büyük toplumsal refleksle içerikler üretildi, zamanla gündem değiştikçe ilgi azaldı. Yıl dönümü, hafızanın canlandığı bir eşik oldu. Bu da afetin unutulmaması adına içerik üretiminin sürekliliğini gerekli kılıyor. Afet anının yanı sıra sonrası da önem taşıyor" diye konuştu.

'AFET ÇOK BOYUTLU BELGELENDİ'

Belgesel üretiminin artık sadece medya profesyonellerine ait olmadığını belirten Evecen, "Youtuber'lardan belediyelere, sivil toplumdan özel sektöre kadar herkes kendi bakış açısıyla tanıklık etti. Bu çeşitlilik afetin çok boyutlu olarak belgelenmesini sağladı, ancak aynı zamanda nesnellik kaygısını da zayıflattı. Yine de bu içerikler, toplumsal belleği canlı tutan veriler olarak büyük önem taşıyor. Araştırma bunun altını çiziyor" dedi.

'HER BELGESEL BİR HATIRLATMA'

Araştırmasının Avustralya'da, uluslararası bir akademik dergide yayımlandığını belirten Evecen, "Asrın felaketi yalnızca bir doğal afet değil, toplumsal bir kırılma anıydı. Bu nedenle unutulmaması, yalnızca bilimsel değil, insani bir sorumluluk. Her belgesel bir hatırlatma, her içerik bir tanıklıktır. Asrın felaketi aradan iki seneden fazla geçmiş olmasına rağmen uluslararası alanda da dikkat çekmeye devam ediyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Belgesel, YouTube, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremler Üzerine Belgesel İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüketici isyandaydı Yumurta için yeni uygulama geliyor Tüketici isyandaydı! Yumurta için yeni uygulama geliyor
Didem Soydan’dan aşk iddialarına net yanıt: ’’Dostlarımla beni sevgili yazmayın’’ Didem Soydan'dan aşk iddialarına net yanıt: ''Dostlarımla beni sevgili yazmayın!''
Beynine pıhtı atan adam Türkçe’yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı Beynine pıhtı atan adam Türkçe'yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı
Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu
Vatandaşın yeni gözdesi Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok Vatandaşın yeni gözdesi! Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok
Galatasaray maçı öncesi olay Antrenmana çıkmayacaklar Galatasaray maçı öncesi olay! Antrenmana çıkmayacaklar
Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Hande Erçel Maldivler’den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!
Samandıra’ya giden Ali Koç’un futbolculara ne dediği ortaya çıktı Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı
Taciz ettiği üç kızı tarafından öldürülen baba suçlu bulundu Taciz ettiği üç kızı tarafından öldürülen baba suçlu bulundu
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
07:37
Konya’da korkutan deprem
Konya'da korkutan deprem
02:21
Ankara’daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
12:22
Bayern Münih’ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı
Bayern Münih'ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı
12:20
Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
12:14
Deprem kavgası büyüyor Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’u çıldırtacak sözler
Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler
12:02
Eyüpspor’dan resmi açıklama: İddialar yalan
Eyüpspor'dan resmi açıklama: İddialar yalan
11:57
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
11:51
Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı
Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı
11:49
Eda Erdem voleybolu bırakıyor Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu
Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
11:37
Takımdan ayrılması bekleniyordu Galatasaray’da bomba Muslera gelişmesi
Takımdan ayrılması bekleniyordu! Galatasaray'da bomba Muslera gelişmesi
11:32
Isparta’da otobüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Isparta'da otobüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
11:26
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 10:54:20. #7.11#
SON DAKİKA: Depremler Üzerine Belgesel İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.