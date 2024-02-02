Depremlerde bacağını kaybeden genç, müzikle yaralarını sarmaya hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki bacağını kaybeden ve protezleriyle yeniden ayağa kalkan 26 yaşındaki Batuhan Doğu Dönmezler, ruhundaki yaraları çok sevdiği keman ve müzikle sarmaya hazırlanıyor.
Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki depremlere Hatay'da ailesiyle yakalanan Dönmezler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o geceyi unutamadığını vurguladı.
Dönmezler, sarsıntıyla 5 katlı binanın üç katının üstüne yıkıldığını, anne-babasının ise şans eseri açıkta kalarak kurtarıldığını belirterek, kendisinin de yaklaşık 17 saat sonra enkazdan çıkarıldığını dile getirdi.
Adana'da hastaneye kaldırıldığını, hayati riskten ötürü iki bacağının ampute edildiğini anlatan Dönmezler, "17 gün yoğun bakımda kaldım ve daha sonra tedavi için Ankara'ya geldim. Tedavimin üstünden 10 ay geçti. Şimdi bacaklarıma protez takıldı. Şu an yürüteç desteğiyle yürüyebiliyorum." diye konuştu.
"Çok kötü anılarım var, bu nedenle yaşayacağım şehri değiştirmek istiyorum"
Dönmezler, bundan sonra sosyal medyada aktif olarak çalışmayı planladığını ifade ederek, "Artık hayatıma Ankara ya da Eskişehir'de devam edeceğim. Çok kötü anılarım var, bu nedenle yaşayacağım şehri değiştirmek istiyorum. Yeni bir hayat, yeni bir yaşama başka bir şehirde başlayacağım." dedi.
Daha önce amatör olarak gitar ve keman çaldığını, çok sevdiği müzikten iyileştikten sonra kopmak istemediğini vurgulayan Dönmezler, "Ben, keman ve gitar çalıyordum amatör olarak, iyileştikten sonra da tekrar keman çalmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.
İnsan hayatında her saniyenin ne kadar değerli olduğunu depremde bir kez daha anladığını belirten Dönmezler, duygularını, "10 saniyemizin garantisi yok, bu nedenle artık plan yapmayı düşünmüyorum. Plansız bir şekilde anı yaşamak istiyorum." sözleriyle dile getirdi.
Planlı ve güvenli şehirleşmenin de önemine işaret eden Dönmezler, "Depremde TOKİ konutlarına bir şey olmadığını gördük. Bu nedenle binalar kuralına uygun ve sağlam yapılmalı ki bir daha böyle acılar yaşanmasın." çağrısında bulundu.
"Kalıcı protezi de bir ay önce yapıldı"
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci de Dönmezler'in sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.
Ampütasyon geçiren Dönmezler'in yaralarının iyileşmesinin zaman aldığını, ayrıca kolunda sinir lezyonuna bağlı hareket güçlüğü geliştiğini aktaran Küçükdeveci, şubat sonundan bu yana tedavi gören gencin önce kolunun tedavi edildiğini, şimdi de protezleriyle bağımsız yürüyebilmesine yönelik egzersiz programlarını uyguladıklarını anlattı.
Küçükdeveci, "Gencimizin kalıcı protezleri bir ay önce yapıldı. Yürütme çalışmalarıyla iyice alıştıktan sonra protezin boyu uzatılacak." dedi.
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