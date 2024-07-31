Depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde bungalov evler ve prefabrik tesislerde tatil - Son Dakika
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Depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde bungalov evler ve prefabrik tesislerde tatil

Hatay'ın Arsuz ilçesi, 2023'teki depremlerden etkilenmiş olmasına rağmen, bungalov evler ve prefabrik tesislerin bulunduğu bir tatil beldesi haline geldi. İşletme sahipleri, depremde hasar gören binaların yerini tutacak tesisler yaparak yeniden faaliyete geçti. Bu tesisler, doğayla iç içe olan ve insanların kendini güvende hissettiği alternatif turizm konaklama alanları olarak tercih ediliyor. Arsuz'da açılan 6 tesis, yaz mevsiminde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Depremzedeler de bungalov evleri tercih ederek tatillerini güvenli bir şekilde geçirebiliyor.

31.07.2024 12:29
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Depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesine gelen misafirler, bungalov evler ve prefabrik tesislerde tatilini geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden Doğu Akdeniz'in tatil beldesi Arsuz da etkilendi. Aralarında otellerin de olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar aldığı ilçede, işletme sahipleri yeniden faaliyetlerine başlayabilmek için tesisler yaptı.

Bu kapsamda maviyle yeşilin buluştuğu ilçede, son bir yılda farklı noktalarda biri prefabrik 5'i bungalov olmak üzere 6 tesis hizmet açıldı.

Gerek bölge halkı gerekse farklı illerden gelen misafirler tarafından tercih edilen tesislerdeki doluluk ise yaz mevsiminde yüzde 90'lara ulaştı.

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, AA muhabirine, ilçede depremlerde hasar gören yaklaşık 2210 bina arasında konaklama tesislerinin de bulunduğunu söyledi.

İlçede yıkılan yerlerle konaklama tesisi noktasında açığın ortaya çıktığını anlatan Gökpınar, "Yatırımcılar da bu açığı kapatabilmek maksadıyla bungalov tarzı ve çelikten yapılan konaklama tesislerine yöneldiler. Biz bunların tarım arazilerinde olmaması ve ruhsatlı olması noktasında gayret gösteriyoruz. İşletmecilerimiz de bunları tarım arazilerine yapmamak ve ruhsatlandırmak konusunda hassas davranıyorlar." diye konuştu.

Gökpınar, yeni yapılan doğayla iç içe tesislerde insanların kendini daha güvende hissettiğini vurgulayarak, "Bunlar alternatif turizm konaklama alanı olarak ortaya çıktılar. Hakikaten de güzel olduğunu görüyoruz. Vatandaşımız da bunlara ilgi gösteriyor. Bu tesisler, kalıcı konaklama tesisleri yapılana kadar açığımızı giderdi." ifadelerini kullandı.

Tesis yöneticisi Berna Akçalı da depremlerin ardından 14 odalı prefabrik tesisi hizmete açtıklarını söyledi.

Doğayla iç içe tesislerinin depremzedeler başta olmak üzere şehir dışından gelenlerce de tercih edildiğini anlatan Akçalı, "Depremde hepimiz büyük korkular yaşadık. Sorun olmadığı söylenen evlerimize bile giremez olduk. Herhangi bir afet durumunda zarar vermeyecek böyle bir tesis yapmak aklımıza geldi. Arsuz'un da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İşletmeci Mehmet Keder de ilçede 2021'de hizmete açtıkları bungalov evleri deprem sürecinde afetzedelere tahsis ettiklerini söyledi.

Depremzedelerin evlerine ya da konteynere geçmesinin ardından tesislerinde yeniden tatilcilerin kalmaya başladığını anlatan Keder, şu anda talebin çok iyi olduğunu belirtti.

Özellikle Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Keder, şöyle konuştu:

"Deprem öncesinde Hatay'da bungalov olarak sadece biz hizmet veriyorduk. Depremden sonra insanların güveni daha çok bungalov yönünde oldu. Şu anda Arsuz'da 6 tesis kuruldu, doluluk oranı yüzde 88 düzeyinde. Depremi yaşayan insanların bina korkuları sürüyor. Bu yüzden, hem insanların sessiz ve sakin bir ortamdan faydalandırmalarını hem de psikolojilerini bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyoruz."

"Burada daha güvenli uyuyoruz"

Antakya'daki konteynerde yaşayan 31 yaşındaki Mehmet Aynacı, tatil için Arsuz'daki bungalov tesisini tercih ettiğini söyledi.

Burada ailesiyle huzurla tatilini yaptığını anlatan Aynacı, şunları kaydetti :

"Binalardan korkuyoruz ve özellikle betona karşıyız. Burada daha güvenli bir şekilde uyuyabiliyoruz. Hatay gibi bir yerde bütün otellerin bu şekilde olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ailemi gönül rahatlığıyla buraya getirebiliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde bungalov evler ve prefabrik tesislerde tatil - Son Dakika

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