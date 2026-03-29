Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

29.03.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri ve Kahramanmaraş depremlerini önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını söyledi. Üşümezsoy, "Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Simav'ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor" ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, özellikle Simav fayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

"STRESİNİ TAM BOŞALTMADI"

İstanbul'da 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını belirtti. Üşümezsoy bu fayın 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Kütahya'daki deprem hareketliliğini "piyano tuşlarına" benzeten Üşümezsoy, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı. Kütahya merkezin ise konumu itibarıyla daha düşük risk taşıdığını belirtti.

"6,5'LİK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, "5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Simav'ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor" dedi. 

Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Emet ve Yeşildere bölgesinde yaşanan sık sarsıntıların "deprem fırtınası" olarak nitelendirilebileceğini söyleyen Üşümezsoy, sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkilediğini belirtti. Bu bölgede büyük bir depremden ziyade çok sayıda küçük kırılmanın yaşandığını ifade etti. Gediz'in 1970 yılında meydana gelen büyük depremle enerjisinin büyük kısmını boşalttığını dile getiren Üşümezsoy, Sındırgı'daki fayların parçalı yapısının ise büyük depremleri sınırlayan bir etken olduğunu kaydetti.

GEDİZ DEPREMİ

28 Mart 1970 tarihinde Gediz'de meydana gelen ve 7.2 büyüklüğünde ölçülen depremde bin 86 kişi hayatını kaybetmiş, bin 260 kişi yaralanmış, ilçe merkezi ise daha sonra farklı bir alana taşınmıştı.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Deprem, Gündem, Güncel, Simav, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Raphinha’da korkulan oldu Raphinha'da korkulan oldu

13:40
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.