Depremzede Aile Jumbo Karidesle Geçiniyor - Son Dakika
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Depremzede Aile Jumbo Karidesle Geçiniyor

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Hatay'da Taze ailesi, Jumbo karides avcılığı yaparak geçim sağlıyor. Kilosu 700 TL'den satılıyor.

08.10.2024 09:35
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Akdeniz'in karides avcısı ailesi

Depremzede balıkçı aile geçimini Jumbo karidesten sağlıyor

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan Süleyman Taze ve ailesi, Akdeniz'in bereketli sularında balıkçılık yaparak vitamini ve boyutu diğer bölgelere yüksek karidesleri vatandaşların sofralarına taşıyor. Sezonda 700 kilogram Jumbo karides yakamayı başarabilen aile kilogram fiyatını 700 TL'de satıyor.

Deprem bölgesi Hatay'da balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından 'vira bismillah' diyerek Akdeniz'e açılmıştı. Arsuz ilçesinde yaşayan Taze ailesi, 22 yıldır Akdeniz körfezinde jumbo karides avcılığı yaparak geçimini sağlıyor. Akdeniz'e tekneyle açılan ve karides toplayan ailede karideslerin ağdan toplanmasını evin kadınları yapıyor. Sezonda 700 kilogram karides toplamayı başaran Taze ailesi, vitamini ve boyutu yüksek karidesleri kilogram fiyatı 700 TL'den satıyor.

"Araştırmacılar İskenderun körfezindeki karidesin vitamin oranının daha yüksek olduğunu dile getiriyor"

22 yıldır ailesiyle jumbo karides avcılığı yapan Süleyman Taze, "Her yıl ağustos aylarında sular ısındıkça karidesler görünmeye başladıklarını belirterek "Bizim bu körfezimizde Dörtyol ve Madenli Yat Limanı arasında her yıl Ağustos ve Eylül aylarında yoğun bir şekilde görülmeye başlar. Biz de karides avcılığından geçimimizi sağlıyoruz. Sabah güne saat 5 civarında uyanıyoruz ve denize açılıyoruz. Bir gün önce akşamüstü attığımız ağları sabah gün doğuşunda tekne tayfasıyla birlikte toplamaya gidiyoruz. Bir umutla daha bereketli bir av olmasını diliyoruz. Araştırmacılar İskenderun körfezindeki Karidesin vitamin oranının daha yüksek olduğunu dile getiriyor" dedi.

"Jumbo karidesin kilosu 700 TL'den alıcı buluyor"

Ailecek geçimlerini karidesten sağladıklarını dile getiren Taze, "İskenderun körfezinin karidesi dünyada en lezzetli diye biliniyor. Bizim burada gördüğümüz 250-270 grama kadar büyüyebilen bir hayvandır. Ben bu işte; kuzen, abi, kardeş ve baba ile beraber çalışıyoruz. Karaya geldiğimizde; annem, ablam, yengem ve teyzemle beraber ağlardan karidesleri ayıklıyoruz. Ailece geçimimizi karidesten sağlamaya çalışıyoruz. Jumbo karidesin kilosu 700 TL'den alıcı buluyor. İskenderun körfezinden toplamda sezon içerisinde her bir balıkçı 600 ve 700 kilogram karides avlıyor. Balıkçısına göre bir ton karides alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremzede Aile Jumbo Karidesle Geçiniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremzede Aile Jumbo Karidesle Geçiniyor - Son Dakika

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