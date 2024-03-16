Depremzede Nurgül Göksu: Kamu Personeli de Yargılansın

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. İçişleri Bakanlığı'na seslenen Göksu, "Depremin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan kamu personelinin dosyalara dahil edilmesi için bir izin çıkmadı. Çok zor olmadığını düşünüyorum umarım bizim sesimizi duyarlar, umarım taleplerimizi duyarlar kamu personeli de diğer kusurlu olan insanlar gibi yargılansın" dedi.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların adalet arayışı sürüyor. 15 saniye içerisinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 36 vatandaş yaşamını yitirdi. Ezgi Apartmanı'nda oğlu Ahmet Can Zabun'u, gelini Nesibe Kaya Zabun'u ve 6 aylık torunu Asude Zabun'u kaybeden Nurgül Göksu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndaki yetkili kişilerle görüştüklerini belirten Göksu, "Adalet Peşinde Ailesi Platformu'nun içerisinde olan ailelerin dosyalarında bazı haksızlıklar, bazı bilirkişi raporlarında hukuksuzluklar, kamu personelinin, tüm belediyelerin neredeyse bütün dosyalarda tali kusurlu olduğunu oysaki kamu personelinin de bu dosyalara dahil edilmesi gerektiğini ve adalet bakanımıza bunların iletilmesi gerektiğini söyledik. Taleplerimizi dile getirdik" dedi.

Göksu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'ne Ezgi Apartmanı'nda yöneticimiz Mustafa Doğruoğlu 2021 yılında ve binadaki oturan sakinler bir şikayet dilekçesi veriyorlar ve diyorlar ki; 'binamızın altında bazı statikle oynandığını, bazı tahribatlar yapıldığını düşünüyoruz.' Depremden tam 2 yıl önce bir şikayet dilekçesi veriyorlar ve o şikayet dilekçesine verilen cevap var; 'binanın statiğini bozan herhangi bir tahribata rastlanılmamıştır' diye. Onikişubat Belediyesi'ne ekte verilen fotoğraflarda zaten binada yapılan tahribatlar belli, kesilen perde duvarlar, baca için açılan perde duvarlar... Altta bulunan Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel neredeyse binanın altını oymuşlar.

Bizim dosyamız Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitti, ben enkazda 12 gün boyunca delil nöbeti tuttum, 12 gün boyunca delil nöbeti tuttuğumda kesilen kolon vardı kesilen kolonu kendim kepçeyle kazdırarak buldum ve savcılıkta tutanak altına aldı. 8'nci ayın sonunda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda altta bulunan iş yerleri ve onların iç mimarı asli kusurlu bulundular, yine kamu personeli tali kusurlu bulundu."

"KAMU PERSONELİ YARGILANSIN"

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'ndeki yetkililer de suçlayan Göksu, "Şu an Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar orta hasarlıya çevriliyor, orta hasarlı binalar az hasarlıya çevriliyor. Biz sevdiklerimizi kaybettik, sevdiklerimiz geri gelmeyecek ama niçin mücadele ediyoruz? Adalet istiyoruz. Öncelikle bizim sevdiklerimizin ölümüne sebep olan kişiler yargılansın istiyoruz, bunun içine de kamu personelinin dahil edilmesini istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'na seslenen Nurgül Göksu, "Depremin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan kamu personelinin dosyalara dahil edilmesi için bir izin çıkmadı. Çok zor olmadığını düşünüyorum umarım bizim sesimizi duyarlar, umarım taleplerimizi duyarlar kamu personeli de diğer kusurlu olan insanlar gibi yargılansın" diye konuştu.