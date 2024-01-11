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Depremzede öğrenciler, 'Robotik Kodlama' ile teknolojiyle bulaşacaklar - Son Dakika
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Depremzede öğrenciler, 'Robotik Kodlama' ile teknolojiyle bulaşacaklar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede öğrenciler, 'Robotik Kodlama' eğitimine yönelik açılan atölyeler sayesinde teknolojiyle buluşacaklar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir dernek arasında imzalanan protokol çerçevesinde Geleceği Kodluyoruz H2O Projesi'nin açılış töreni yapıldı. Hanife Uysal Ortaokulu'nda 'Robotik Kodlama' ve 'Üretim Becerileri' olarak iki atölye eğitime açıldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, bu atölyelerin açılmasından memnuniyetini ifade ederek, bu işlerin normal hayata dönüşümüzü gösterdiğini belirtti.

11.01.2024 - 09:16,  Güncelleme: 09:17
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Depremzede öğrenciler, 'Robotik Kodlama' ile teknolojiyle bulaşacaklar

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Robotik Kodlama' eğitimine yönelik açılan atölyeler sayesinde depremzede öğrenciler, teknolojiyle buluşacaklar.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrencilerin teknoloji ağırlıklı eğitim almaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir derneğin arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Geleceği Kodluyoruz H2O Projesi'nin açılış töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hanife Uysal Ortaokulu'nda 'Robotik Kodlama' ve 'Üretim Becerileri' olarak iki atölye eğitime açıldı. Bu atölyelerde öğretmenlerin eğitiminin ardından öğrenciler ders alabilecek. Okulda düzenlenen açılış programına; İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve dernek üyeleri katıldı.

"Bu işler bizim normal hayata dönüşümüz gösterir"

Bu atölyelerinin açılmasından gerçekten memnun olduğunu ifade eden İskenderun Kaymakamı Demiryürek, "Bu işler bizim normalleştiğimizi gösterir. Bu işler bizim normal hayata dönüşümüz gösterir. Burada yaptığımız organizasyon, bir okulda atölyeden açmaktan daha farklı ve daha ileri bir organizasyon. Bu organizasyonda sizinle birlikten olmaktan çok memnunum" dedi.

Depremzede öğrenciler, \'Robotik Kodlama\' ile teknolojiyle bulaşacaklar
Kaynak: İHA
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