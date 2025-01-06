Depremzedelere Vaadler Yerine Getirilmedi - Son Dakika
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Depremzedelere Vaadler Yerine Getirilmedi

CHP'li Müzeyyen Şevkin, deprem bölgesindeki zorlukları TBMM'ye taşıyarak çözüm bekliyor.

06.01.2025 20:02
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(ANKARA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesindeki vatandaşların hala büyük zorluklarla yaşamaya devam ettiğine dikkati çekti. Depremzedelere yönelik devletin vaat ettiği çözümlerin yerine getirilmediğini vurgulayan Şevkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik 15 maddelik soru önergesi sundu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesindeki vatandaşlara verilen vaatlerin gerçekleşmediğine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin konuyu TBMM'ye taşıdı. Şevkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemi ile verdiği soru önergesinde depremzede vatandaşların hayatlarının daha fazla zaman kaybedilmeden iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şevkin soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Depremden bir yıl sonra yapılan açıklamaya göre 53 bin 537 insanımız hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de afetlerin ve depremin siyaset üstü, politika dışı bir konu olduğu net olarak anlaşılmalıdır. Ancak deprem ve afet öncesi, anı ve sonrasında gerekli önlemleri almak devletin birincil görevidir. Teknik önerilerin ve bilimsel çalışmaların hayata geçirilmemesi durumunda bundan sonra da ne yazık ki yıkımlar yaşanacağı, can ve mal kayıplarının devam edeceği unutulmamalıdır. Depremin üzerinden geçen 2 yıla rağmen deprem bölgesindeki vatandaşların kaderiyle baş başa bırakıldığı, perişan halde olduğu gözler önündedir. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle devletin eksiklikleri, yanlışları ortaya çıkmakla birlikte devleti yöneten iktidarın iş bilmez tutumu can kaybının artmasına yol açtı. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen söz verilen konutlar tamamlanmadı, kira yardımları yetersiz kaldı. Vatandaşlar yazın sıcak, toz, toprak ve dumana, kışın ise yağmur, soğuk ve çamura maruz bırakıldı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremzedelere Vaadler Yerine Getirilmedi - Son Dakika

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